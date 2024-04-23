“بخطوتين فقط”رابط اضافة المواليد على بطاقة التموين 2024 عبر منصة مصر الرقمية بعد التحديث

رابط اضافة المواليد على بطاقة التموين 2024، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن تحديث قاعدة البيانات لمنصة مصر الرقمية التي تعد من أهم المنصات الالكترونية والتي تقدم مجموعة كبيرة من الخدمات الالكترونية تيسيراً على عدد كبير من المواطنين ومنها خدمات التموين والتي تهم الكثير من المواطنين من شتى المحافظات، وخلال الساعات الأخيرة بدأت عمليات البحث تتزايد عن رابط اضافة المواليد على بطاقة التموين بالخطوات ….

رابط اضافة المواليد على بطاقة التموين 2024

حيث يبحث عدد كبير من المواطنين عن رابط اضافة المواليد على بطاقة التموين 2024، والتي أصبحت محور اهتمام وبحث الملايين من المواطنين نظراً لغلاء أسعار المواد الغذائية والسلع، وكانت وزارة التموين برئاسة الدكتور”علي المصيلحي” أعلنت عن توفير رابط لإضافة المواليد تيسيراً على عدد كبير من المواطنين وتجنب الذهاب إلى المكاتب والهيئات الحكومية ، وإليكم الخطوات ….

زيارة منصة مصر الرقمية .

قم بإنشاء حساب على المنصة بواسطة الرقم القومي ورقم الهاتف.

اضغط على تسجيل الدخول.

ثم اختر خدمات التموين..

واضغط على “اضافة المواليد”.

ثم ادخل بيانات الابن من الرقم القومي والإسم رباعي.

ثم اضغط على حفظ البيانات.

واضغط اضافة.

من الفئات الأولى لإضافة المواليد على بطاقة التموين

وأكد الدكتور”علي المصيلحي” وزير التموين والتجارة الداخلية عن أن هناك فئات أولى بخدمة إضافة المواليد على بطاقة التموين وهم: