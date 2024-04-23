منوعات
«تخلصي من حيرة كل يوم واعملي وصفة الفطائر الخطيرة»…طريقة عمل فطائر الطاسة باللحمة المفرومة بدون فرن
يعتبر فطائر الطاسة المحشوة باللحم المفروم أحد الأطباق الفريدة والشهية في المطبخ التركي، فهي تعتبر وجبة سريعة التحضير ومشبعة تحتوي على مزيج لذيذ من النكهات، يمكن تحضير هذه الفطائر بسهولة دون الحاجة إلى استخدام الفرن، مما يجعلها خيارا مثاليا لوجبة غداء سريعة في المدرسة أو خارج المنزل، بفضل عجينتها الهشة وحشوتها الطيبة، تعتبر هذه الفطائر خيارا رائعا لمن يرغبون في تجربة شيء جديد ومغذي في نفس الوقت وفي هذا المقال، سوف نقدم لكم وصفة سهلة لتحضير فطائر الطاسة التركية باللحم المفروم بخطوات بسيطة ومكونات قليلة.
مقادير تحضير فطائر الطاسة باللحمة المفرومة:
لتحضير هذه الفطائر التركية الشهية، ستحتاج إلى الآتي:
- ثلاثة ونصف كوب من الدقيق.
- ملعقة كبيرة من السكر.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.
- ربع كوب من الماء الدافئ.
- ربع كوب من الزيت.
- كوب من الحليب الدافئ.
مقادير حشوة اللحم
- 1 حبة بصلة مفرومة ناعم.
- 400 جرام من اللحم المفروم ناعم.
- 1 ملعقة من الزيت.
- 1 حبة فلفل رومي مفروم ناعم.
- 1 ملعقة من صلصة طماطم.
- 1 ملعقة من بهارات اللحم.
- جبنة موتزاريلا مبشورة حسب الرغبة.
طريقة عمل فطائر الطاسة باللحمة المفرومة
- في إناء عميق، ضعي كميات كبيرة من الدقيق، السكر، وقليل من الملح بعد ذلك، أضيفي الخميرة والزيت واخلطي المكونات جيدًا حتى تتجانس.
- ثم، أضيفي الحليب الدافئ أو الماء تدريجيا أثناء العجن لمدة لا تقل عن 5 دقائق، مع مراعاة أن تكون العجينة ناعمة وطرية ولا تلتصق بالأصابع.
- اتركي العجينة تختمر لمدة ساعة كاملة في مكان دافئ، غطيها بقطعة قماش نظيفة.
- في حال لاحظتي أن العجينة ما زالت تلتصق باليد، يمكنك إضافة كمية قليلة من الدقيق ومواصلة العجن.
- وفي الأخير ضعي الفطائر في صينية مناسبة وضعيها في الفرن لمدة لا تقل عن نصف ساعه، وسوف تحصلي على فطائر الطاسة باللحمة المفرومه الرائعة.