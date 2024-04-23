قدم وهتستفيد.. التسجيل في الدعم التكميلي الاردن 2024 واهم الشروط المطلوبة للاستحقاق

التسجيل في الدعم التكميلي الاردن 2024 حديث الكثير من المواطنين منذ فترة طويلة ومع تدهور الحالة الاقتصادية للبلاد ارتفعت مؤشرات البحث من أجل التسجيل والاستفادة، الدعم التكميلي عبارة عن مبلغ من المال يحصل عليه الفئات الأكثر استحقاق بشكل شهري منتظم، يضم الدعم الألف من المستفيدين وعلى الرغم من ارتفاع عدد المستحقين إلا أن الحكومة الأردنية ما زالت تواصل استقبال الطلبات الجديدة مراعاة لظروف المواطنين وعدم استقرار معيشتهم بسبب نقص المال، تطورت أنظمة الدعم وأصبح هناك حصر دائم للفئات المتضرر من الغلاء والعمل على إجراء بحث اجتماعي للأف من الأسر الأردنية من جميع المحافظات، كما خصصت الحكومة رابط مفعل لإستقبال التسجيل في الدعم التكميلي الاردن 2024 تابعوا معنا للتعرف عليه بالخطوات.

التسجيل في الدعم التكميلي الاردن 2024

بعد الكشف عن فتح باب التسجيل للحصول على الدعم التكميلي الاردني الشهرية أعلنت الحكومة عن التسجيل الإلكتروني بالخطوات التالية:.

يرجى أولاً زيارة الموقع من خلال الضغط المباشر على هذا الرابط صندوق المعونة الوطنية. ثم الضغط على الدعم التكميلي 100 دينار. الإطلاع على الشروط والأحكام ثم الضغط موافقة. قم بتسجيل البيانات وارفاق المستندات الشخصية المطلوبة. النقر على حفظ وطباعة. وأخيراً الضغط على أيقونة إرسال الطلب.

شروط القبول في الدعم التكميلي الأردن

قبول طلب المتقدمين يترتب على معايير الاستحقاق المسموح بها والتي تأتي على النحو التالي بشكل رسمي:.