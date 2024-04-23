اسماء تعيينات وزارة التربية العراقية 2024 والشروط المطلوبة للقبول

كشفت وزارة التربية العراقية، عن دفعة جديدة من قبول تعيينات الوزارة للعديد من الكوادر البشرة المتقدمة، حيث إنه يتم قبول كافة المتقدمين وفقًا لضوابط وشروط معينة، واختيار الأشخاص المناسبين للعمل في المناصب التعليمية الأكثر ملائمة داخل الوزارة، ولذا سنوضح لكم كيفية الإستعلام عن أسماء التعيينات والشروط المطلوبة للقبول فيها.

الإستعلام عن تعيينات وزارة التربية العراقية

حتى يسهل التعرف على أسماء تعيينات وزارة التربية العراقية في جميع المحافظات، وذلك لوظائف العقود التي تبلغ الـ 50 ألف عقد، وفقًا للخطوات المتمثلة في التالي:-

أن يتم الذهاب إلى موقع وزارة التربية العراقية الرسمي.

ثم تسجل الدخول للصفحة التالية من الموقع.

وعليه يتم اختيار الدفعة التي تم صدورها من قبل الوزارة.

القيام إدخال كافة البيانات المتعلقة بالمتقدم.

الضغط على أيقونة “بحث”.

لتتمكن من معرفة جميع الكشوفات التي تمت قبولها في تعيينات وزارة التربية.

شروط تعيينات وزارة التربية بالعراق 2024

يمكنك التقديم في تعيينات وزارة التربية العراقية على مستوى المحافظات، وفقًا لمجموعة من الشروط الهامة تتمثل فيما يلي:-