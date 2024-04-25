مواصفات هاتف هواوي Huawei Pura 70 Ultra 5G سعر الهاتف المفاجأة

مواصفات هاتف هواوي Huawei Pura 70 Ultra 5G، الذي أعلنت عنه شركة هواوي بعد رجعوعها للمنافسة بقوة بسوق الهواتف الذكية، وذلك ضمن سلسلة هواتف جديدة تسمي pura 70 ويُعد هاتف pura 70 ultra من أقوي هواتف هذه السلسلة وذلك لجودة تصويره الاستثنائية وبطاريته والعديد من المواصفات الأخري التي أبهرت عشاق الهواتف الذكية، في هذا التقرير عبر موقعكم الإلكتروني البديل نكشف لكم مواصفات الهاتف والسعر.

مواصفات هاتف هواوي Huawei Pura 70 Ultra 5G

يحتوي على ثلاث كاميرات خلفية تتميز بدقة عالية 50 ميجا بكسل رئيسية و 50 ميجا بكسل زاوية واسعة و 40 ميجا بكسل للتثبيت البصري.

كما يتمتع بكاميرا أمامية فائقة الاتساع بدقة 13 ميجا بكسل.

بالإضافة إلى بطارية ليثيوم بو سعتها 5200 مللي امبير، مع إمكانية الشحن سريع يدوم طويلًا.

يحتوي الهاتف علي ذاكرة عشوائية تصل مساحتها إلي 16 جيجا بايت وذاكرة داخلية من 512 جيجابايت إلي 1 تيرابايت.

يدعم كافة الشبكات 2G ,3G ,4G,5G.

يحتوي على معالج kirin 9010 octa-core chipset.

الجهاز يحتوي على معالج kirin بدقة تصنيع 7 نانو متر.

هاتف Pura70 ultra يأتي بشاشة LTPO OLED بحجم 6,8 بوصة.

ثم أن الشاشة تتمتع بدقة 1260 × 2844 بكسل وسطوع شاشة 2500 شمعه.

أهم مميزات هواوي pura70 ultra الجديد

يقاوم الهاتف الجديد الماء و الغبار بشهادة ip68. يعمل الهاتف الجديد بتقنيات Infrared تجعله يستطيع التحكم عن بعد بالأجهزة الإلكترونية الأخري. كما يدعم الاتصال بنظامي الأقمار الصناعية Tiantong و Beidou. يتمتع بماسح لبصمات الأصابع مدمج داخل الشاشة.

عيوب هواوي Pura 70 ultra

الهاتف لا يدعم الراديو. لا يوجد به مدخل لسماعات الأذن. كما أنه لا يوجد به مدخل لبطاقة ذاكرة تخرين خارجية. الهاتف لا يدعم خِدْمَات جوجل. خدمة المراسلة بالأقمار الصناعية لا تعمل إلا داخل الصين ولم تعمم علي العالم كُلََّه. غلاء سعره داخل الصين الذي يبني عليه غلاء أكثر خارجها.

سعر هاتف هواوي pura70 ultra

قد وصل سعر نسخة 512 جيجا بايت إلي 9999 يوان داخل الصين ما يُعادل 1380 دولار.

أما بالنسبة إلي 1 تيرا بايت فقد سُعرت داخل الصين 10999 يوان بما يُعادل 1520 دولار.

من المتعارف أن بدخول الهاتف الدول العربية سوف يصبح السعر أغلي بكثير كما حدث في معظم الهواتف الصينية من قبل.