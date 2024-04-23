مسلسل صلاح الدين الايوبي الحلقة 21.. بدء إذاعة الحلقة الجديدة الأن

يتساءل العديد من المتابعين مسلسل صلاح الدين الأيوبي عن موعد حلقة 21 من المسلسل، حيث تدور قصة المسلسل علي حياة صلاح الدين الأيوبي الحاكم في هذا العصر وكيف افتتح العديد من البلاد العربية والإسلامية من تحت ايدي المغول الذين استولوا عليها بجبروتهم وطماعهم، يتم بث المسلسل العديد من التحديات التي كان يمتلكاها الحاكم، الطرق الفعالة التي قدمت نتائج مذهله للقضاء التام علي المغول، لذا نري حول محركات البحث الإلكتروني بأن هذا المسلسل نال إعجاب الكثير من المشاهدين، من خلال هذا الموضع سنوضح لكم موعد عرض الحلقة 21 من مسلسل صلاح الدين الأيوبي، التردد الجديد الذي يتم بث المسلسل من خلاله ابقوا معانا.

موعد عرض مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة 21

يتم بث الحلقة الحادي والعشرين من مسلسل صلاح الدين الأيوبي يوم الاثنين من تاريخ 22 من شهر أبريل الجاري علي القناة الفضائية فجر الجزائرية في الساعة 9:30 مساء في توقيت الجزائر.

بينما يتم بث الحلقة علي قناه الفجر الجزارية أيضا في تمام الساعة 10:30 بتوقيت مصر.

يتم بث المسلسل علي قناه نور في تمام الساعة 9:30 بتوقيت القاهرة.

تعرف علي أبطال مسلسل صلاح الدين الأيوبي

في مسلسل صلاح الدين الأيوبي يتم مشاركة العديد من الأبطال المتميزين الذين قدروا علي صناعة دراما لأحداث تاريخية حازت بإعجاب جميع من يشاهد المسلسل من ضمن هؤلاء الأبطال، الممثل الكبير أوغور جونيش، البطل الذي قام بدور صلاح الدين الأيوبي بطل تلك المسلسل التاريخي، بينما الممثل محمد علي أوغلو الذي قام بدور نور الدين زنكي، وتم مشاركة العديد من الأبطال المتميزين سنتناولها في الموضوعات الأخري انتظرنا.