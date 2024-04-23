الزيادة لم تقل عن 100 ألف دينار.. تعرف على سلم رواتب المتقاعدين بالعراق

يعتبر سلم رواتب المتقاعدين في العراق أحد العناصر الأساسية التي يهتم بها الأشخاص الذين يطمحون للحصول على معاش التقاعد، وفي الآونة الأخيرة أصدرت الحكومة العراقية العديد من القرارات الجديدة بهدف مساعدة غالبية المتقاعدين على زيادة معاشاتهم، حيث تم رفع قيمتها بمقدار يصل إلى 100 ألف دينار عراقي، وهو الأمر الذي جاء في مصلحجة الألاف من الأشخاص المستحقين الذين يستفيدون من هذا الارتفاع المالي لتحسين ظروف حياتهم.

سلم رواتب المتقاعدين بالعراق

وفيما يتعلق بسلم رواتب المتقاعدين في العراق لعام 2024، اتخذت الحكومة العراقية سلسلة من التدابير، وبالاضافة لتلك الاجراءات وحتى تستطيع تلبية تطلعات جميع المواطنين، قامت بالموافقة على زيادة رواتب المتقاعدين بمقدار 100 ألف دينار عراقي في قيمة الرواتب، وهو الأمر الذي لاقى قبول كبير بالشارع العراقي، بالاضافة الى التساؤال بشأن موعد صرف تلك الزيادة ومقدارها بشكل خاص.

تم اتخاذ بعض التدابير بالنسبة للأشخاص الذين انتهت خدمتهم الوظيفية، حيث سيشهد الذين يتقاضون معاشات تقاعدية بمبلغ 500,000 دينار عراقي زيادة في رواتبهم بمقدار 600,000 دينار عراقي. وتم تأكيد زيادة مؤكدة للمتقاعدين الذين كانت معاشاتهم تعادل 600 ألف دينار عراقي، حيث ستصل معاشاتهم اعتبارًا من اليوم إلى 700 ألف دينار عراقي. وبالإضافة إلى ذلك، سيحصل الشخص الذي تقاعد من العمل على مبلغ قدره 700 ألف دينار عراقي، وبعد الزيادة الأخيرة، سيحصل أيضًا على مبلغ إضافي يبلغ 800 ألف دينار عراقي.

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