موعد مباراة النادي الأهلي ومازيمبي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

تنتظر جماهير النادي الأهلي المصري مباراة الإياب في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، واستطاع النادي الأهلي التعادل سلبيًا خارج الديار في مباراة الذهاب، ويسعى النادي الأهلي صاحب الأرض والجمهور تحقيق الفوز للتأهل رسميًا إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا، وفي الجانب الأخر يبحث نادي مازيمبي عن التعادل أو الفوز للوصول إلى المباراة النهائية، ومن المتوقع أن تكون مباراة قوية بين الفريقين، ومن خلال مقالنا هذا سوف نقدم لكم موعد وتوقيت المباراة والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للنادي الأهلي.

موعد وتوقيت مباراة الأهلي ومازيمبي

تنطلق مباراة النادي الأهلي ونادي مازيمبي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة 26 أبريل 2024، وتنطلق صافرة بداية المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مصر وفي تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت السعودية، وتقام المباراة على استاد القاهرة الدولي، وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت 6 بتعليق علي محمد علي، وتنقل المباراة أيضًا عبر قناة تايم سبورت (بث أرضي) بتعليق أمير محروس.

تشكيل النادي الأهلي المتوقع لمباراة مازيمبي

من المتوقع أن يكون تشكيل النادي الأهلي أمام نادي مازيمبي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، علي معلول.

خط الوسط: أكرم توفيق، أحمد نبيل كوكا، عمرو السولية.

خط الهجوم: رضا سليم، وسام أبو علي، أحمد عبدالقادر.

مَن سيواجه النادي الأهلي في حال التأهل إلى النهائي؟

وفي حال تأهل النادي الأهلي إلى المباراة النهائية من بطولة دوري أبطال أفريقيا سيواجه الفريق الفائز من مباراة نادي صن داونز الجنوب أفريقي ونادي الترجي التونسي.