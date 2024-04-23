عاجل زيادة 100 ألف دينار على الراتب.. “وزارة المالية” تُعلن خبر سار لجميع المتقدمين في العراق شهر مايو 2024

لم يتبق سوى أيام قليلة على توزيع رواتب المتقاعدين في كافة المحافظات العراقية، حيث إن صرف الرواتب يوافق يوم 1 مايو 2024 ما لم يكن إجازة في دولة العراق، وفي حالة إذا صادف إجازة رسمية يتم تعديل موعد الصرف سواء بالتقديم أو التأخير، وفقًا لما تُعلن عنه وزارة المالية، حتى يتمكن جميع المشتركين في الهيئة من الحصول على رواتبهم ومستحقاتهم المالية دون أدنى مشاكل أو عقبات.

جدول رواتب المتقاعدين في العراق

يتمثل سلم رواتب المتقاعدين في العراق بالزيادة الجديدة البالغ قيمتها 100 ألف دينار عراقي، وفقًا لما نص على النحو الأتي:-

يحصل الموظف على راتب من 300 ألف دينار عراقي لـ 500 ألف دينار عراقي وهو الحد الأدنى لسلم الرواتب.

بينما يتم إضافة الزيادة ليُصبح من 600 ألف دينار إلى 700 ألف دينار عراقي.

هذا وأن راتب المتقاعدين يُزيد من 650 ألف دينار عراقي إلى 750 ألف دينار عراقي.

إضافة إلى زيادة الراتب من 825 ألف دينار لـ 925 ألف دينار.

شروط الإشتراك في هيئة التقاعد الوطنية

هناك بعض الشروط التي يُرجى اتباعها لكي يتم الإشتراك في هيئة التقاعد الوطنية، وهي الأتي:-