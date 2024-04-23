رواتب التقاعد وتوضيح هام من التأمينات الإجتماعية بشأن موعد الصرف لكل من النظامين العسكري والمدني أبريل 2024

مستفيدي معاشات التقاعد لكل من النظامين العسكري والمدني يتساءلن بشكل مكثف عن موعد رواتب التقاعد للشهر الجاري أبريل 2024، وذلك من أجل معرفة التاريخ النهائي للصرف في ظل كثرة الأخبار والأقاويل التي تؤكد على تأخير إيداع الدفعة الحالية لتكون مع دفعة مايو 2024 وفقًا للقرار التوحيد الصادر مؤخرًا.

رواتب التقاعد عقب قرار التوحيد

صرحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن موعد صرف رواتب التقاعد لكل من شهري مايو وأبريل 2024، مؤكد على عدم تغير موعد صرف دفعة أبريل الحالية وأنها ستكون في الموعد المحدد لها وهو الخميس الموافق تاريخه الخامس والعشرون من الشهر الجاري، دون أي تأجيل كما نشرت بعض المنصات الإخبارية، أما دفعة الشهر القادم فهي الدفعة الأولى التي تطبق عليها قرار التوحيد لكافة عملاء المعاشات لكل من النظامي العسكري والمدني، ليكون موعد صرفها في الأول من مايو 2024.

حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين 2024

نفت المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعيه كافة الأبناء التي كثر تداولها طوال الأيام الماضية، والتي تؤكد على صرف زيادة مالية جديدة في رواتب التقاعد لشهر أبريل 2024 وتستمر حتى نهاية العام الجاري وذلك ضمن قرار التوحيد الذي تم الإعلان عنها مسبقًا، كما قامت بالإعلان عن سلم رواتب معاشات التقاعد 1445: