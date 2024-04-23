نتائج أهلية الضمان الإجتماعي المطور وخطوات الإستعلام عنها للإيداع الدفعة الجديدة مايو 2024

أهلية الضمان الإجتماعي المطور ليس لها موعد محدد يتم الإستعلام عنها فيه، وإنما يتم رفعها عبر الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية قبل موعد الصرف بوقت كافي، ولهذا تجد التساؤلات تكثر عن الضمان الإجتماعي المطور واستعلام أهلية الإستحقاق بصورة مستمرة، إلى جانب خطوات رفع الإعتراض.

الضمان الإجتماعي المطور استعلام

يتم الاستعلام عن أهلية الضمان الإجتماعي المطور بصورة إلكترونية، وفق آليات محدده تم الإعلان عنها من قبل الجهات المعنية المسؤولة عن صرف الدعم بشكل شهري تتمثل في:

توجه إلى الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

انقر على التبويب الخاص ب” تسجيل الدخول”

ومن ثم أدخل البيانات الخاصة بك ” رقم الهوية، كلمة المرور”.

على الفور يتم نقلك إلى الصفحة الرئيسية، ومنها نشط التبويب الخاص ب” الخدمات الإلكترونية”

انقر على الإستعلام عن أهلية الضمان الإجتماعي المطور.

يتم تحميل صفحة جديده متضمنة كافة التفاصيل” حالة الأهلية، مبلغ الإستحقاق، موعد الصرف، وغير ذلك”

خطوات تقديم اعتراض الضمان الإجتماعي المطور

عقب الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي المطور، و ظهرت النتيجة غير مؤهل يمكنك رفع اعتراض عبر المنصة ليتم دراستها أهلية الإستحقاق مرة أخرى في مدة أقصها 90 يوم من تاريخ رفع الطلب، ويحق لكل مستفيدي تقدم اعتراض واحد عن كل دورة عقب تجاوز مدة الطلب، وبعد مرور عام يمكنه إعادة التسجيل مرة أخري، أما عن خطوات تقديم طلب الاعتراض فتتمثل في.