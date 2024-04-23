كم باقي على إيداع رواتب الضمان الإجتماعي المطور الدفعة 29 من الدعم مايو 2024؟ الموارد البشرية تُجيب

الضمان الإجتماعي المطور واحد من أهم صور الدعم المالي داخل المملكة العربية السعودية، يُصرف من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية إلى الأسر محدودة الدخل وفق شروط معنية يتم الإعلان عنها بكل شفافية، يتم إيداع تلك الرواتب في موعد محدد من مطلع كل شهر ميلادي، ولهذا تجد البحث والتساؤل عن أهلية الدعم وخطوات الإستعلام إلى جانب موعد الصرف متصدر حركات البحث بصورة دائمة.

متي رواتب الضمان الإجتماعي المطور

كما تحدثنا مسبقًا أن رواتب الضمان الاجتماعي المطور تًُصرف إلى المستحقين بصورة شهرية، عقب دراسة حالتهم والتأكد من توفر كافة شروط الإستحقاق وهذه الدراسة تحدث بشكل شهري قبل موعد الإيداع بوقت كافي، ليتمكن العملاء المؤهلين من الصرف في التاريخ المحدد وهو الأول من مطلع كل شهر ميلادي، والمتفق تاريخه مع الدفعة الجديدة 29 الساعات الأولي من صباح يوم الأربعاء الموافق 1 مايو 2024 ميلاديًا،22شوال 1445 ولا توجد أي أخبار مؤكده لتأخير الصرف كما نشرت بعض المنصات الإخبارية.

رواتب الضمان الإجتماعي المطور كم للفرد بعد زيادة 20%

معاشات الضمان الإجتماعي لشهر مايو 2024 تأتي متضمنة زيادة مالية بقيمة 20% تم العمل بها في نوفمبر 2023 و ما زالت مستمرة حتى الوقت الحالي ، تم منحها من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أل سعود، ليكون نصيب الفرد والعائل: