المرور السعودي .. 4 حالات لا يشملها المخالفات المرورية .. وطريقة طلب اعفاء من المخالفات المرورية

أعلنت الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السُّعُودية عن مبادرة لتخفيض قيمة المخالفات المرورية المتراكمة بنسبة تصل إلى 50%، وذلك تفعيلًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي العهد رئيس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، كما بينت أن هناك حالات لا يشملها هذه المبادرة نذكر تفاصيلها عبر الأسطر التالية.

4 حالات لا يشملها المخالفات المرورية

تجنب قرار تخفيض المخالفات الذي أصدره المرور السعودي بناء على توجهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده لـ4 حالات، حيث تشتمل هذه الحالات على التالي:

لا يستفيد مرتكب مخالفة التفحيط من تخفيض المخالفات. لا يستفيد مرتكب مخالفة القيادة تحت تأثير المُخدرات أو المُنبهّات من تخفيض المخالفات. لا يستفيد مرتكب مخالفة تجاوز السرعة المحددة بأكثر من 50 كلم/ساعة في الطرقات التي السرعة المحددة لها 120 كلم/ساعة فأقل من تخفيض المخالفات. لا يستفيد مرتكب مخالفة تجاوز السرعة المحددة بأكثر من 30 كلم/ساعة في الطرقات التي السرعة المحددة لها 140 كلم/ساعة من تخفيض المخالفات.

تسديد المخالفات المرورية برقم الهوية

يمكن الاستعلام عن المخالفات المرورية وسدادها عن طريق بوابة أبشر الإلكترونية، وذلك باتباع الخطوات التالية:

الدخول على بوابة أبشر الإلكتروني

أدخل رقم الهوية الوطنية أو رَقَم الإقامة، والرمز المرئي.

اضغط على “تسجيل الدخول”.

من القائمة الرئيسة، اختر “الخدمات الإلكترونية”.

اختر “المرور”.

اختر “الاستعلام عن المخالفات المرورية”.

أدخل رقم الهوية الوطنية لصاحب الطلب والرمز المرئي.

اضغط على “إرسال”.

سيقوم النظام بعرض جميع المخالفات المرورية المسجلة باسم صاحب الطلب، إن وجدت.

ستتمكن من رؤية تفاصيل كل مخالفة، بما في ذلك:نوع المخالفة، وموقعها، وتاريخ المخالفة، ووقتها، ومبلغ الغرامة، لتتمكن بعد ذلك من سداد المخالفة عن طريق بوابة أبشر الإلكترونية.