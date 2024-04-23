عاجل.. فتح باب التقديم وظائف الديوان الملكي .. رابط التقديم على وظائف الديوان الملكي رجال ونساء

رابط التقديم على وظائف الديوان الملكي، حيث أعلن مركز دعم اتخاذ القرار عن فتح باب التقديم لبرنامج تطوير الخريجين 2024، وذلك في إطار سعيه الدؤوب لتأهيل وتمكين الكفاءات الوطنية وتطوير مهاراتهم بما يتواءم مع متطلبات سوق العمل الحالية والمستقبلية، حيث يهدف الديوان الملكي إلى صقل مهارات وقدرات الخريجين الجدد في مختلف المجالات، وإكسابهم الخبرات العملية اللازمة للانخراط بفعالية في بيئة العمل، وإليك تفاصيل الخبر.

رابط التقديم على وظائف الديوان الملكي

أعلن مركز اتخاذ القرار عن فتح باب التقديم على لبرنامج تأهيل الخريجين، حيث يسعى الديوان الملكي على تقديم نماذج ذات كفاءة من الخريجين لسوق العمل، وقد أوضح المركز عن التخصصات التي سيتم قبولها من الخريجين، ولكي تتمكن من الحصول على هذه الفرصة قم بزيارة موقع التقديم: من هنـــا واضغط على بَدْء التقديم والتبع التعليمات المطلوب لإتمام عملية التقديم.

شروط التقديم على وظائف الديوان الملكي

وضع الديوان الملكي مجموعة من الشروط لكي يمكن المتقدم من الحصول على التدريب والتأهيل، حيث تشتمل الشروط على التالي:

أن يكون المتدرب سعودي الجنسية.

أن يكون من الحاصلين على شهادة البكالوريوس أو الماجستير.

أن يكون ضمن من الخريجين لهذا الفصل الدراسي.

أن يكون من حديث التخرج من الجامعات المعتمدة ومجمل خبرتهم لا تزيد عن سنتين.

لا يقل المعدل التراكمي للشهادة الأكاديمية عن (3,75) من (5) أو ما يعادله.

اجتياز اختبارات القياس والمقابلة الشخصية بنجاح.

الحصول على درجة 6 في اختبار IELTS أو 60 في اختبار TOEFL.

موعد التقديم على وظائف الديوان الملكي

يتاح التقديم على التدريب والتأهيل في الديوان الملكي من اليوم الإثنين 1445/10/13هـ الموافق بالميلادي 2024/04/22م، على أن ينتهي التقديم يوم الجمعة بتاريخ 1445/11/09هـ الموافق 2024/05/17م، لذلك ننصح المتقدمين بمبادرة الدخول على الرابط الخاص بالتقديم وإنهاء عملية التقديم لضمان إدراك الفرصة.

مستندات التقديم على وظائف الديوان الملكي

ولكي تتمكن من التقديم بسهولة عليك توفير المستندات التالية:

نسخة طبق الأصل من المؤهل العلمي.

تقديم رَقَم جوال ضمن المستندات.

نسخة من الهُوِيَّة الوطنية على أن تكون سارية.

نسخ من شهادة الميلاد.

تقديم السيرة الذاتية للمتقدم.

كما أن الديوان قام بتحديد العديد من المسارات التي يمكنك الاطلاع عليها من خلال رابط التقديم المذكور أعلاه.