خطوات الاستعلام عن أسماء الجدد في تكافل وكرامة 2024 شهر أبريل “ألحق أعرف اسمك فيهم ولا لا”

قامت وزارة التضامن الاجتماعي بالإعلان عن إمكانية الاستعلام عن اسماء المخبرين المدد في برنامج الدعم تكافل وكرامة الكترونية حيث قامت باعتماد رابط يمكن من خلاله الاستعلام من المنزل فقط باستخدام الرقم القومي حيث أن وزارة التضامن الاجتماعي تقوم بإعانة ما يقرب من 5 مليون مواطن مصري يستفيد من الدعم ويمكنكم من خلال هذا المقال الاطلاع على خطوات الاستعلام عن اسماء الجدد في تكافل وكرامة والاطلاع ايضا على موعد صرف المعاش لشهر مايو عام 2024 تابعوا معي.

الاستعلام عن أسماء الجدد في تكافل وكرامة

يمكنك من خلال النقاط التالية الاطلاع على خطوات الاستعلام عن اسماء الجدد في تكافل وكرامة:

قم بالدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي عن طريق النقر على هذا الرابط.

قم بتسجيل الدخول على الموقع.

حدد برنامج الدعم تكافل وكرامة.

انقر على ايقونة الاستعلام.

اكتب الرقم القومي الخاص بك بشكل صحيح.

انقر على ايقونة الاستعلام.

انتظر حتى يتم إرسال النتيجة لك.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر مايو

صرحت وزارة التضامن الاجتماعي المصرية أنه يتم صرف المعاشات لجميع المستفيدين من برنامج الدعم تكافل وكرامة من اول ساعات في يوم 15 من كل شهر وبالتالي سوف يتم صرف المعاشات لـ تكافل وكرامة عن شهر مايو عام 2024 يوم 15 مايو عام 2024 من جميع ماكينات الاي تي ام المتوفرة في جميع المحافظات المصرية أو من خلال المحافظ الإلكترونية للهواتف أو من خلال ماكينات فوري أو من خلال بنك ناصر الاجتماعي.