فيها زيادة ولا أيه؟ “موعد صرف معاشات شهر مايو 2024” وحقيقة صرف 1000 جنية لكل مواطن!

مع اقتراب موعد سرقة المعاشات عن شهر مايو لعام 2024 تتزايد عمليات البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن طريق صرف معاشات شهر مايو بالزيادة الجديدة حيث أن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية قامت بالإعلان عن أنه تم اقتراب موعد صرف المعاشات عن شهر مايو ويمكنكم من خلال هذا المقال الاطلاع على كيفية الاستعلام عن المعاشات وعن موعد الصرف تابعوا معي.

موعد صرف معاشات شهر مايو 2024

وفقا لما تم اعلانه من قبل الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية أنه من المقرر أن يتم صرف المعاشات مع بداية كل شهر بالزيادة الجديدة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وبالتالي سوف يكون موعد صرف المعاشات عن شهر مايو لعام 2024 يوم 1 مايو وجاء ذلك وفق للبيان الذي صدر من قبل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

كيفية الاستعلام عن معاشات شهر مايو

أتاحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية إمكانية الاستعلام الإلكترونيا عن المعاشات عن كل شهر حيث يمكنكم من خلال متابعة النقاط التالية الاطلاع على خطوات الاستعلام عن معاشات شهر مايو لعام 2024 والدخول على رابط الهيئة القومية مباشرة: