عموم المحافظات “اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق 2024” .. ظهرت الكشوفات بأخر وجبة

تم الاعلان مؤخرا من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة العمل العراقية عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة حيث ان الرعاية الاجتماعية هو دعم مالي يتم صرفه شهريا لمساعدتهم على الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد وعلى غلاء الأسعار حيث أنه تزايدت عمليات البحث في الفترة الأخيرة عن كيفية الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية ويمكنكم من خلال هذا المقال الدخول على رابط الاستعلام مباشرة والاطلاع على الشروط المطلوبة للحصول على الرعاية الاجتماعية في العراق تابعوا معي.

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق

يمكنكم من خلال النقاط التالية الدخول مباشرة على الرابط المعتمد من وزارة الشؤون الاجتماعية في العراق منصة مظلتي:

قم بالدخول على منصة مظلات الإلكترونية عن طريق النقر على هذا الرابط.

في القائمة الرئيسية قم بكتابة اسم المستخدم ورقم هويته.

قم بفتح الصفحة الرئيسية للموقع واكتب رقم الوجبة في خانة أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية.

اكتب البيانات الخاصة بالراغب في الاستعلام.

انتظر لحظات حتى يتم تنزيل جميع البيانات الخاصة بالمستعلم.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية

قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق بوضع العديد من الشروط للاستفادة من الرعاية الاجتماعية ويمكنكم الاطلاع على أهمها من خلال النقاط التالية: