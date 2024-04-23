رابط حجز 4000$ منظومة الأغراض الشخصية مصرف ليبيا المركزي “هنـــا” cbl.gov.ly

تعتبر الخدمة الخاصة بحجز العملة الأجنبية من أهم الخدمات التي يقدمها مصرف ليبيا حيث انها خدمة الكترونية تم إطلاقها من قبل مصرف ليبيا المركزي هدفها الأول هو تسهيل عملية حصول جميع المواطنين الراغبين في تغيير العملات إلى العملات المطلوبة الكترونيا حتى تكون جميع المعاملات بشكل رسمي لذلك يتساء القطاع كبير جدا من المواطنين في ليبيا عن رابط حجز 4000 منظومة الأغراض الشخصية مصرف ليبيا المركزي الذي يمكنكم الاطلاع عليه من خلال متابعة هذا المقال.

رابط حجز 4000$ منظومة الأغراض الشخصية مصرف ليبيا المركزي

يمكنكم حجز 4000 منظومة الأغراض الشخصية مصرف ليبيا المركزي من خلال النقاط التالية:

يجب على الراغب في الحجز اولا ان يقوم بالدخول على رابط منصة حجز العملات الأجنبية بمصرف ليبيا المركزي عن طريق النقر على هذا الرابط.

اكتب اسمك وكلمة المرور.

املأ نموذج الطلبة الظاهر أمامك.

انقر على ايقونة البيانات واكتب اسم المستخدم ورقم هاتفه ورقم البطاقة الشخصية والغرض من العملة الأجنبية والمبلغ المطلوب.

تأكد من كتابة البيانات بشكل صحيح وانقر على أيقونة إرسال الطلب.

شروط حجز عملات أجنبية من مصرف ليبيا المركزي

اليكم في النقاط التالية الشروط التي تم تحديدها للحصول على عملات أجنبية من مصرف ليبيا المركزي يمكنكم الاطلاع عليها: