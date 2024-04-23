خدمة كاش أواي.. أخيراً هتاخد معاشك بدون زحمة وطوابير على ماكينات الـ ATM + موعد صرف معاشات شهر مايو 2024

يجد العديد من الأشخاص صعوبة في صرف مستحقاتهم بسبب الازدحام الشديد في المصارف ومكاتب البريد وماكينات الصرف الآلي، ولكن لحسن الحظ يسعى البنك الأهلي المصري لتقديم خدمات مبتكرة للمتقاعدين، فقد أعلن عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن خدمة كاش أواي، التي تمكن المتقاعدين من سحب المعاشات وصرف الأموال من محطات البنزين والمتاجر بسهولة. هذه الخدمة تهدف إلى تسهيل عملية صرف المعاشات دون الحاجة إلى الانتظار في الطوابير الطويلة أو التعرض للازدحام.

خدمة كاش أواي من البنك الأهلي المصري

توفر خدمة “كاش أواي” من البنك الأهلي المصري لحاملي بطاقات البنك الأهلي المصري، بما في ذلك بطاقات الخصم المباشر والبطاقات المسبقة الدفع، فرصة سحب النقود بسهولة ويسر من محطات الوقود والمتاجر، حيث يمكن للعملاء القيام بذلك عبر ماكينات نقاط البيع الإلكترونية (POS) المتاحة بتلك الأماكن دون دفع أي رسوم إضافية، كما تُطبق خدمة “كاش أواي” حدود السحب النقدي المحلية لكل بنك على حدة ولكل بطاقة بشكل فردي، وهذا يعني أن العملاء يمكنهم سحب النقود وفقًا للحدود المحددة من قبل بنوكهم، ويتم ذلك بشكل مجاني تمامًا دون أي تكلفة إضافية.

موعد صرف معاشات شهر مايو 2024

من المقرر أن يتم صرف المعاشات بالزيادة الجديدة ابتداءً من يوم 1 مايو 2024، وستمتد هذه العملية لمدة 6 أيام حتى يوم 6 مايو، هذا القرار يأتي بهدف تسهيل عملية صرف المعاشات على المواطنين، يمكن للمستفيدين من المعاشات استخدام ماكينات الصرف الآلي التابعة للبنوك والبريد للقيام بعملية السحب، بالإضافة إلى الاستفادة من منافذ شركة فوري والمحافظ الإلكترونية وفروع بنك ناصر الاجتماعي، ومن الجدير بالذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي توجه بصرف زيادة نسبتها 15% في المعاشات، بتكلفة إجمالية قدرها 74 مليار جنيه، بالإضافة إلى زيادة مماثلة بنسبة 15% في معاشات تكافل وكرامة، بتكلفة تبلغ 5.5 مليار جنيه.