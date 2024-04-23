تكنولوجيا
مجموعة أكواد وشفرات جاتا سان اندرس الجديدة هتخليك كينج اللعبة “حملها وألعب بكل سهولة”
لدى لعبه جاتا سان العديد من الشفرات الخارقة للكمبيوتر والاندرويد يمكن للاعب استخدامها ولكن يجب ان يكون لديه ماسات حتى يقوم بجمع العديد من القدرات الخارقة التي تجعله يتمكن من اللعبة بسهولة ويجعله في قوة مستمرة حيث أن الاعتماد على القوى الطبيعية في اللعبة لا تمكن اللاعب من عمل العديد من القوات في اللعبة وإليكم من خلال متابعة هذا المقال جميع الاكواد والشفرات التي تخص لعبة جاتا سان اندرس الجديدة تابعوا معي.
أكواد وشفرات جاتا سان اندرس الجديدة
إليكم في النقاط التالية قائمة توضح شفرات جاتا سان اندرس وجميع الأسرار التي تجعلك بقوة مستمرة في اللعبة:
- شفرة المندفعة المظلمة AIYPWZQP.
- شفرة السيارات HESOYAM.
- شفرة الصحة المستمرة BAGUVIX.
- شفرة القدرة على التنفس CVWKXAM.
- شفرة النفاثة المندفعة CVWKXAM.
- شفرة سلاح المجموعة 1 LXGIWYL.
- شفرة سلاح المجموعة 2 PROFESSIONALSKIT.
- شفرة سلاح المجموعة 3 UZUMYMW.
- شفرة التعامل الجيد مع المركبات STICK LIKE GLUE.
- شفرة وضع الادرينالين ANOSEONGLASS.
- شفرة الذخيرة المستمرة FULLCLIP.
- شفرة زيادة المستوى TURNUPTHEHEAT.
- شفرة مسح المستوى TURN DOWN THE HEAT.
- شفرة الجسم البدين BTCDBCB.
- شفرة الجسم العضلي BUFFMEUP.
- شفرة الجسم النحيف KVGYZQK.
- شفرة تعطيل المستوى AEZAKMI.
- شفرة الاحترام الأقصى WORSHIP ME.
- شفرة نداء الجنس الاقصى HELLOLADIES.
- شفرة قدرة التحمل القصوى VKYPQCF.
- شفرة مستوى القتال محترف في جميع المستويات PROFESSIONAL KILLER.
- شفرة تعظيم جميع الاحصائيات الخاصة بمهارة المركبات NATURAL TALENT.
- شفرة الحركات السريعة SPEEDITUP.
- شفرة الحركات البطيئة SLOW IT DOWN.
- شفرة مهاجمة الناس لبعضهم البعض في نوادي الجولف AJLOJYQY.