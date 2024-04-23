“هاتف جديد من أوبو”.. أوبو تعلن موعد إطلاق OPPO K12 بمواصفات جبارة وتقنيات حديثة للتصوير الذكي

قامت شركة OPPO بالكشف الرسمي عن هاتفها القادم OPPO K12 في 24 أبريل المقبل في السوق الصينية، سيكون هذا الهاتف مخصصًا لفئة الهواتف المتوسطة، ومن المتوقع أن يتمتع هاتف OPPO K12 بأداء ممتاز حيث يتضمن مواصفات مثل شاشة AMOLED بحجم ممتاز، وكاميرا خلفية مزدوجة عالية الجودة، بالإضافة إلى معالج قوي، سيكون هذا الهاتف خيارًا جيدًا لأولئك الذين يبحثون عن توازن مثالي بين الأداء والتكلفة.

مواصفات هاتف OPPO K12

هذه المواصفات لهاتف OPPO K12 تجعله خيارًا مميزًا للمستخدمين الذين يبحثون عن تجربة تصوير متميزة وشاشة ممتازة للاستمتاع بالمحتوى بجودة عالية.

المواصفات هاتف OPPO K12 الشاشة شاشة AMOLED بقياس 6.7 بوصة ودقة Full HD+ (2412 × 1080 بكسل)

مع معدل تحديث 120 هرتز وسطوع يصل إلى 1100 شمعة/م². الكاميرا الخلفية مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل (Sony LYT-600) مع فتحة f/1.8 وتثبيت الصورة البصرية (OIS).

مستشعر فائق الاتساع بدقة 8 ميجابكسل ومجال رؤية 120 درجة. الكاميرا الأمامية كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل.

مميزات هاتف OPPO K12

تلك المواصفات المتقدمة تجعل هاتف OPPO K12 خيارًا ممتازًا للمستخدمين الذين يبحثون عن أداء قوي وتجربة استخدام متميزة.