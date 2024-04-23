اخر مستجدات التسجيل في منحة 300 دينار تونس وأهم شروط الحصول عليها

أعلنت الحكومة الجزائرية عن إمكانية تقديم طلبات للحصول على منحة بقيمة 300 دينار تونسي لفئة محدودي الدخل من الأشخاص المستحقين، وفق الشروط والمعايير المحددة، حيث م تداول شائعات في الآونة الأخيرة حول زيادة قيمة هذه المنحة، إلا أن وزارة الشؤون الاجتماعية نفت هذه الشائعات ودعت إلى تجنب الاعتماد على الأخبار غير المؤكدة وهو ما سنتعرف عليه من خلال مقالنا هذا.

التسجيل في منحة 300 دينار تونس

يمكن التسجيل في منحة 300 دينار تونس بكل سهولة من خلال اتباع الخطوات التي سنذكرها فيما يلي:

في البداية يتم الولوج إلى موقع وزارة الشؤون الاجتماعية بتونس.

من ثم يتم الضغط على زر تسجيل الدخول.

بعد ذلك يتم إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

ثم الضغط على ” منحة 300 دينار”الموجودة في القائمة الرئيسية.

ثم يتم ملء النموذج بجميع المعلومات الشخصية الضرورية للطلب.

بعد ذلك يتم إرفاق كل الأوراق اللازمة للتقديم.

من ثم يتم النقر على زر “ارسال”

وسيتم النظر في الأمر والرد بالقبول أو الرفض.

شروط التسجيل في منحة 300 دينار تونس 2024

يوجد عدة شروط يجب توافرها، وذلك التسجيل في منحة تونس للحصول على 300 دينار تونسي: