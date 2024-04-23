موعد إجازة شم النسيم وتحرير سيناء.. 8 أيام للقطاعين الحكومي والخاص

بعد قرار مجلس الوزراء بتأجيل إجازة عيد العمال من الأربعاء 1 مايو إلى الخميس 2 مايو 2024، زاد اهتمام الموظفين بقطاعات الدولة بالبحث عن موعد شم النسيم في مصر لعام 2024، وجاء ذلك بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، وفي بيان صادر عن المعهد القومي للبحوث الفلكية تم تحديد موعد إجازة شم النسيم لعام 2024، والتي من المقرر أن تكون يوم الاثنين الموافق 6 مايو 2024، وهو إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في القطاعين الخاص والحكومي.

موعد إجازة شم النسيم وعيد تحرير سيناء

إجازة عيد تحرير سيناء لعام 2024 تعد أول إجازة رسمية بعد انتهاء إجازة عيد الفطر، حيث يصادف يوم الخميس الموافق 25 أبريل الاحتفال بذكرى تحرير سيناء، ويتبعها يومي عطلة رسمية يوم الجمعة والسبت، مما يمنح موظفي الحكومة المصرية إجازة مدتها 3 أيام متواصلة، ومن جانب آخر قرر مجلس الوزراء ترحيل إجازة عيد العمال من يوم الأربعاء الموافق 1 مايو إلى يوم الخميس 2 مايو 2024، وذلك لتكون عدد أيام الإجازات بعد إضافة يومي العطلة الأسبوعية 5 أيام متواصلة، بدءًا من الخميس 2 مايو حتى الاثنين 6 مايو.

وتتزامن إجازتا عيد العمال وشم النسيم مع موعد عيد القيامة 2024 في مصر، حيث يحتفل المسيحيون بعيد الفصح أو عيد القيامة الكبير يوم الأحد 5 مايو حيث تستمر لمدة 5 أيام متواصلة، بدءًا من الخميس 2 مايو حتى الإثنين 6 مايو.

8 أيام إجازة لموظفي القطاع الحكومي والخاص