أسعار الرنجة والفسيخ اليوم الثلاثاء 23/4/2024 في مستهل تعاملات الأسواق المصرية

يبحث العديد من المواطنين عن أسعار الرنجة والفسيخ اليوم، وهذا تزامناً مع حلول عيد شم النسيم، والجدير بالذكر أن الرنجة واحده من أحب المأكولات التي يقبل عليها الكثير من الأشخاص طوال العام، حيث شهدت إقبالاً كبيراً في عمليات الطلب والشراء عليها بعد إنتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، ولمعرفة أسعارها اليوم تابعوا معنا سطورنا القادمة فضلاً.

أسعار الرنجة والفسيخ اليوم

جاءت أسعار الرنجة والفسيخ اليوم الثلاثاء 23/4/2024 في تعاملات الأسواق المصرية كالآتي:

سعر رنجة الصياد ال 200 جرام سجل 62.95 جنيه للشراء.

سعر الرنجة الفيلية ال 350 جرام سجل 135.95 جنيه للشراء.

سعر الرنجة وزن الكيلو الواحد المدخنة نوع فن فيش سجل 62.95 جنيه للشراء.

سعر الرنجة المدخنة ال 350 جرام سجل 83.98 جنيه للشراء.

سعر الرنجة وزن كيلو سجل ما بين ال 120 و 180 جنيه.

سعر الرنجة المدخنة ال 350 جرام نوع نور سجل 239.95 جنيه للشراء.

الرنجة الفيلية نوع سي ستار وزن 330 جرام سجل 135.95 جنيه.

أسعار الفسيخ في الأسواق

نستعرض لكم اليوم أسعار الفسيخ بأنواعه والذي سجلت كالآتي: