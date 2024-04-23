أرخص عربية أوتوماتيك في مصر.. كيا جراند سيراتو 2023 “كسر الزيرو” بأقل سعر

تحمل سيارة “كيا جراند سيراتو” الخصائص الفريدة لفئة السيدان، حيث تتميز بمحرك قوي سعة 1600 سي سي، ينتج قوة تبلغ 130 حصانًا، مما يوفر أداءًا متميزًا على الطرقات، يصاحب هذا المحرك عزم دوران قوي يصل إلى 192 نيوتن/متر، كما تأتي “كيا جراند سيراتو” بناقل حركة أوتوماتيكي سداسي السرعات مما يجعلها مثالية للاستخدام اليومي والرحلات الطويلة على حد سواء، تتميز طرازات “جراند سيراتو” بمجموعة متنوعة من وسائل الأمان والسلامة، بما في ذلك نظام فرامل مانع للانغلاق وتوزيع إلكتروني للفرامل ونظام مانع تشغيل المحرك، إضافة إلى وسائد هوائية للمقاعد الأمامية ونظام الثبات الإلكتروني.

مواصفات سيارة كيا جراند سيراتو 2023

المرايا الجانبية: كهربائية وتتميز بوظيفة الطي “ضم”.

الشاشة: ملونة وتعمل باللمس لتوفير واجهة تحكم مريحة.

نظام التكييف: يعمل بتقنية المكيف الهوائي لتوفير بيئة مريحة داخل السيارة.

النوافذ: كهربائية للنوافذ الأمامية والخلفية.

الكاميرا: متوفرة لتسهيل عمليات الركن والمناورة.

نظام الأمان: يتضمن نظام الإنذار ضد السرقة ونظام الإيموبليزر.

وسائد هوائية: لزيادة السلامة للركاب.

أنظمة الفرامل: تشمل نظام الفرامل المانع للانغلاق (ABS) ونظام التوزيع الالكتروني للفرامل (EBD).

نظام الترفيه: يتضمن نظام صوتي ترفيهي وتقنية البلوتوث.

الإضاءة: مصابيح ضباب واشارات جانبية بالمرايات.

التصميم الخارجي: مقدمة حادة المظهر وشبكة أسود متعددة الفتحات تضفي مظهرًا جذابًا.

المحرك: يتميز بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي، بقوة 130 حصان وعزم دوران يصل إلى 155 نيوتن متر.

أداء السيارة: زمن التسارع من 0 إلى 100 كم/س يبلغ 11.6 ثانية.

سعر السيارة كيا جراند سيراتو 2023

تم تحديد سعر السيارة كيا جراند سيراتو 2023 على المنصات الإلكترونية المتخصصة في بيع السيارات بمبلغ مليون و300 ألف جنيه، حيث يُعتبر هذا السعر ملائمًا مقارنةً بالعروض الأخرى في السوق، حيث يتمتع العملاء بفارق سعري يبلغ حوالي 250 ألف جنيه مقارنة بموديل 2024 من نفس الفئة.