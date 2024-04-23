نزلها وإعرف كل الأخبار.. تردد قناة الجزيرة 2024 على النايل سات والعرب سات وخطوات استقبال القناة
يهتم الكثيرون بمتابعة آخر الأخبار العالمية والمحلية، ولهذا السبب يتزايد البحث عن تردد قناة الجزيرة 2024 على النايل سات بعد أحدث التحديثات، يسعى الناس لمشاهدة الأحداث والأخبار التي تنقلها القناة مجانًا عبر شاشاتهم، حيث تعتبر قناة الجزيرة مصدرًا موثوقًا يقدم الأخبار بشكل فوري على مدار الساعة دون مقابل مادي، مما جعلها تحظى بشعبية كبيرة بين المشاهدين في جميع أنحاء العالم.
تردد قناة الجزيرة 2024 على النايل سات والعرب سات
قناة الجزيرة تمكنت من تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة في وقت قصير بفضل برامجها المميزة، مما جعلها تسيطر على نسب المشاهدة بين القنوات الأخرى التي تسعى لتقديم نفس المحتوى الإعلامي، يعود السبب الأساسي وراء شهرة القناة أيضًا إلى جهود فريق العمل، الذي يهتم بنقل الأخبار بجودة عالية وفور حدوثها، مع تحديث دائم لتردد القناة لضمان أفضل جودة في الصوت والصورة.
على قمر نايل سات:
- التردد: 12347
- الاستقطاب: عمودي
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6
على قمر عرب سات:
- التردد: 12520
- الاستقطاب: عمودي
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6
على قمر هوت بيرد:
- التردد: 12111
- الاستقطاب: عمودي
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4
على قمر سهيل سات:
- التردد: 11406
- الاستقطاب: عمودي
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 2/3
باستخدام هذه الإعدادات، يمكنك ضبط جهاز الاستقبال الخاص بك لاستقبال قناة الجزيرة على أي من الأقمار الصناعية المذكورة.
خطوات استقبال قناة الجزيرة
بفضل معرفة تردد قناة الجزيرة، أصبح بإمكان الجميع الاستمتاع بمتابعة آخر الأخبار المحلية والعالمية عبر الشاشات الفضائية على مختلف أجهزة الاستقبال دون الحاجة إلى دفع أي اشتراكات شهرية، يمكن تحقيق ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:
- الدخول إلى القائمة الرئيسية من الريموت كنترول.
- الضغط على الإعدادات واختيار التثبيت اليدوي.
- كتابة بيانات القناة من تردد القمر الصناعي والتردد والاستقطاب.
- اختيار أيقونة البحث للتأكد من وجود القناة، ثم الضغط على حفظ.