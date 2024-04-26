فلوس كتير … مكافأة نهاية الخدمة في القانون الجديد كام؟ وزارة التضامن الاجتماعي تكشف الحقيقة

مكافأة نهاية الخدمة في القانون الجديد كام يتزايد عنها البحث من كافة الأشخاص المقبلين على التقاعد في البلاد، وقد أعلنت مجلس النواب بالإجماع على القيام بإضافة تعديلات في قانون التقاعد بما يضمن تحسين وضع العاملين بعد بلوغ عمر المعاش، حيث تسعى الحكومة المصرية إلى تعزيز حقوق العاملين في كافة القطاعات المختلفة في البلاد، ولمعرفة كافة التفاصيل عن مكافأة نهاية الخدمة تابعونا فيما يلي.

مكافأة نهاية الخدمة في القانون الجديد كام

نص القانون الجديد في البلاد عن تحديد مكافأة نهاية الخدمة، حيث يذكر أن مجلس النواب المصري قد أعلن بالإجماع خلال السنوات الماضية على ضرورة إضافة تعديلات على قانون التقاعد، وبالتالي تعديل مكافأة نهاية الخدمة، حيث يحق للعامل الذي بلغ عمر الستين عام الحصول على مكافأة نهاية خدمة تبلغ قيمتها نصف شهر لكل من الخمس سنوات الاولى من خدمته، ويلها شهر كامل لكل عام تالي في الخدمة، وتختلف تلك المكافأة من شخص لآخر حسب آخر راتب حصل عليه والدرجة الوظيفية ومدة الاشتراك في التأمينات الاجتماعية وغيرها.

عمر التقاعد وفقًا للقانون الجديد

وفقًا لما نص عليه القانون الجديد لا يسمح لصاحب العمل في القطاعات الخاصة تحديد سن التقاعد قبل بلوغ العامل عمر الستين عامًا، كما أنه يمنع فصل الموظف قبل بلوغ العمر المسموح به في القانون، كما أشار القانون الجديد أنه في حالة لم يتم تحديد مدة معينة للتقاعد في العقد يمكن للعامل الذي بلغ عمر 60 عامًا استكمال فترة العقد حتى نهايته، كما أنه يحق للعامل وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية الحصول على معاش عند بلوغ عمر المعاشات، كما أضح القانون الجديد الأحكام المتعلقة بالمعاشات التقاعدية والتأمين ضد العجز والوفاة بشكل يضمن حقوق العمال.