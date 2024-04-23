“مظلتــــــــي spa.gov.iq“ أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة في عموم العراق عبر منصة مظلتي ملف PDF

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة، من أهم برامج الدعم الاجتماعي التي تقدمها الحكومة العراقية وجبات الرعاية الاجتماعية وهي منحة تصرف للمحتاجين والفقراء ومن ليس لديهم دخل كافي للانفاق على نفسهم وذويهم، وتهدف الحكومة بذلك لمساعدة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم بلا اعباء مادية وضغوط نفسية، ويتقدم للاستفادة من هذا الدعم الآلاف من المواطنين تختار منهم الوزارة الاشد احتياجا والاكثر استحقاقا، وينتظر الكثيرون من المتقدمين على الوجبة السابعة النتيجة لمعرفة ما إذا تم قبولهم أم لا، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال طريقة الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة بإمكان المتقدمين للحصول على منحة الرعاية الاجتماعية الاستعلام عن اسمائهم لمعرفة نتيجة طلبهم المقدم مسبقا والذي تقوم الجهات المختصة ببحثه والنظر في استحقاق المتقدم للدعم من عدمه، وقد أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية خدمة الكترونية تمكن المتقدمين من الاطلاع على اسماء المشمولين والبحث عن الاسم المراد من بينها، وفيما يلي نوضح لكم خطوات الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة : الدخول الى منصة مظلتي الالكترونية من خلال الضغط على هذا الرابط.

من الخدمات الالكترونية اختر برنامج الرعاية الاجتماعية.

اضغط على “استعلام” ثم حدد رقم الوجبة والمحافظة التابع لها.

قم بإدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح ودقيق.

ستظهر أمامك قوائم الاسماء بالمحافظة المستعلم عنها قم بتحميلها بصيغة pdf. شروط الاستفادة من الرعاية الاجتماعية هناك بعض الشروط التي وضعتها وزارة الشؤون الاجتماعية العراقية للاستفادة من برامج الرعاية الاجتماعية والحصول على المنحة، وجاءت الشروط على النحو التالي : أن يكون المتقدم عراقي الجنسية ومقيم بالعراق.

ألا يقل عمره عن 18 عام ولا يزيد عن 60 عام.

أن تكون اسرة المتقدم لا يقل عددها عن اربع افراد.