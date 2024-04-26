لو الفلوس مش بتكمل معاك اعرف موعد زيادة المرتبات الجديدة 2024+جدول زيادة رواتب الموظفين في الحكومة

موعد زيادة المرتبات الجديدة أعلنت عنها الحكومة المصرية ووزارة المالية، وذلك بعد أن قام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالإعلان عن زيادة في المعاشات وتطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الحكومي والخاص، وذلك في خطوة منه إلى مساعدة المواطنين على التغلب على غلاء الأسعار والظروف الاقتصادية، وسوف نوضح موعد الزيادة في التالي.

موعد زيادة المرتبات الجديدة

يذكر أنه تم تطبيق زيادة المرتبات في الشهر التالي لإعلان رئيس الجمهورية عن الزيادة، حيث تم الإعلان عن تطبيق الحد الادنى للاجور للعاملين في القطاع الحكومي، بتصل قيمة الرواتب إلى نحو 6 آلاف جنيه شهريًا، بالإضافة إلى زيادة في الحوافز والزيادات، حيث تسعى الحكومة المصرية إلى مساعدة مواطنيها على مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها العالم الآن، ويذكر أنه يتم صرف رواتب شهر أبريل الآن بالزيادة الجديدة.

موعد صرف مرتبات شهر أبريل

أعلنت وزارة المالية المصرية أنه تم البدء في صرف مرتبات شهر إبريل من الأمس الأحد الموافق 21 إبريل وتستمر لمدة خمسة أيام متتالية، وذلك لكافة العاملين في الدولة، ويستطيع كافة العاملين صرف الرواتب من ماكينات الصراف الآلي المنتشرة حول الجمهورية، بالإضافة إلى مكاتب البريد ومنافذ الصرف الخاصة بالبنوك.

جدول زيادة المرتبات الجديدة

حددت وزارة المالية جدول زيادة المرتبات الجديدة لجميع العاملين في القطاع الحكومي، وتتمثل تلك الزيادة في التالي: