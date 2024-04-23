“وزارة التربية والتعليم هُنـــا epedu.gov.iq“ رابط نتائج الثالث متوسط 2024 بالعراق

نتائج الثالث متوسط، أوشكت نتائج الثالث متوسط على الظهور بعد إعلان وزارة التربية والتعليم العراقية عن انتهاء عمليات تصحيح أوراق الامتحانات ورصد درجات الطلاب وفقط يتبقى اعتماد الوزير وبعض الرتوش الأخيرة قبل نزول النتيجة، وجاء اعلان الوزارة بعد تزايد القلق وكثرة التساؤلات المطروحة من الطلاب واولياء الامور عن موعد النتيجة، والتي يترقبها الكثيرون كونها سيتحدد على أساسها بنسبة كبيرة مصير الطالب ومستقبله التعليمي، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال طريقة الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط، وجدول امتحانات الصف السادس الاعدادي.

رابط نتائج الثالث متوسط 2024 بالعراق الاطلاع على نتائج الثالث متوسط متاح عبر الانترنت حيث وفرت وزارة التربية والتعليم النتائج على موقعها الالكتروني الرسمي وكذلك على موقع نتائجنا للتسهيل على الطلاب وتمكينهم من معرفة نتيجتهم من مكانهم وبخطوات بسيطة، وفيما يلي نستعرض لكم خطوات الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط : الدخول الى الموقع الالكتروني الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية من خلال الضغط على هذا الرابط.

ادخال بيانات الحساب وتسجيل الدخول الى خدمات الموقع.

الانتقال الى “نتائج الامتحانات” وتحديد المرحلة باختيار نتائج الدور الاول الثالث متوسط.

كتابة البيانات المطلوبة للاستعلام وهي الاسم ورقم الجلوس.

تحديد المحافظة التي ينتمي اليها الطالب.

بالأخير اضغط على “عرض” لتظهر نتيجتك النهائية. جدول امتحانات الصف السادس الاعدادي من الأمور التي ازداد البحث عنها ايضا بخلاف نتائج الثالث متوسط، جدول امتحانات الصف السادس الاعدادي، ليستعد لها الطلاب وينظموا وقتهم ودروسهم على أساسها، وفيما يلي جدول الامتحانات بالتفصيل :