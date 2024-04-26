مراتبان جديدان للمتقاعدين خلال شهر شوال 1445.. مؤسسة التقاعد تكشف الزيادة

أعلنت مؤسسة التقاعد في المملكة العربية السعودية عن خطوة جديدة تجاه المتقاعدين، حيث تقرر صرف راتبين جديدين خلال شهر شوال 1445، وذلك في إطار جهود تطوير وتحسين أنظمة التقاعد، وتأتي صرف راتبين جديدين في إطار جهود المؤسسة لتحقيق المساواة وتوحيد الإجراءات لجميع مستفيدي أنظمة التقاعد.

صرف راتبين جديدين للمتقاعدين

تم الإعلان عن هذا القرار من خلال حساب المؤسسة الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي، حيث تم تحديد يوم موحد لصرف رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين، بدءا من مطلع شهر مايو 2024ن يأتي صرف راتبين جديدين في إطار جهود تطويرية تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للمتقاعدين وتيسير سبل استلام رواتبهم.

إعلان موعد صرف المعاشات لشهر أبريل

تحدثت مؤسسة التقاعد بالمملكة العربية السعودية عن جدول زمني لصرف المعاشات خلال الأيام القادمة، وذلك استجابة لقرارات التأمينات الاجتماعية، فيما يلي تفاصيل هذا الإعلان:

راتب أبريل

إيداع مستحقات معاش التقاعد للمستفيدين في حساباتهم.

الإيداع متواصل حتى نهاية دوام اليوم.

معاش شهر شوال

الخميس، 16 شوال (25 أبريل) صرف آخر معاش وفق النظام القديم.

الأربعاء، 22 شوال (1 مايو) صرف معاش شهر شوال مقدم مع معاش التأمينات الاجتماعية.

زيادة رواتب التقاعد بناء على إضافة المعالين

يعتبر تحسين الوضع المالي للمستفيدين من التقاعد أمر أساسي، ويرتبط بزيادة الرواتب نتيجة إضافة المعالين، وفقا للسياسة الحالية، يتم تطبيق الزيادات على النحو التالي:

إضافة معال واحد يتم زيادة المعاش بنسبة 10%. إضافة اثنين من المعالين يتم زيادة المعاش بنسبة 15%. إضافة ثلاثة معالين أو أكثريتم زيادة المعاش بنسبة 20%.

حالات إيقاف راتب التقاعد للمستفيدين

تعتبر المؤسسة العامة للتقاعد مسؤولة عن إدارة وتنظيم رواتب التقاعد، وتقوم بإيقاف رواتب التقاعد في بعض الحالات المحددة وفقا للسياسات والقرارات الصادرة، إليك بعض الحالات التي قد يتم فيها إيقاف راتب التقاعد: