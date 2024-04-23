“عبـــر AADL3“ رابط التسجيل في سكنات عدل 3 بالجزائر 2024 الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره

الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، مبادرة عدل 3 التي أطلقتها الحكومة الجزائرية من أجل توفير سكن للمواطنين من أصحاب الدخول المتوسطة بتسهيلات كبيرة وتقسيط مريح كان ينتظرها الآلاف ممن يحلمون بتملك وحدة سكنية خاصة ولا يستطيعون دفع ثمنها مع غلاء اسعار العقارات بشكل كبير، وتم الإعلان عن فتح باب التسجيل في سكنات عدل 3، وأتاحت وزارة السكن والعمران التقديم عبر الانترنت، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال رابط وطريقة التسجيل في سكنات عدل 3 والشروط المطلوبة للتقديم.

رابط التسجيل في سكنات عدل 3 بالجزائر 2024 الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره يمكن للراغبين في التقديم بمشروع بعدل 3 للحصول على وحدة سكنية واستلامها فورا ومن ثم دفع ثمنها على أقساط مريحة تسدد على عدة سنوات أن يسجلوا طلبهم عبر الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، وقد أطلقت وزارة السكن والعمران الجزائرية خدمة التسجيل الالكتروني للتيسير على المواطنين ومنع التكدس والازدحام بالمكاتب الحكومية، وفيما يلي سنستعرض لكم خطوات وطريقة التسجيل : الدخول الى موقع الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره التابع لوزارة السكن والعمران والمدينة من هنا.

ادخال بيانات الحساب الشخصي على الموقع وتسجيل الدخول.

اختيار مشروع سكنات عدل 3 والضغط على “تسجيل”.

ملء نموذج الطلب، وكتابة البيانات والمعلومات المطلوبة للتسجيل بدقة في الأماكن المخصصة.

بعد نجاح عملية تقديم الطلب اطبع الاستمارة واحتفظ بها لتقديمها في الوقت اللازم.