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طريقة عمل فطيرة الطاسة السريعة بدون فرن وبدون عجن وبمكونات اقتصادية وغير مكلفة
فطيرة الطاسة السريعة من أكثر وصفات المعجنات المميزة بسهولة تحضيرها في دقائق معدودة ومكوناتها غير مكلفة ومتوفرة في البيت، كما يمكن حشوها بالحشوات المختلفة ومنها حشو اللحم المفروم أو الدجاج أو الجبن، ولذلك تحرص جميع الأمهات على إعدادها بكل سهولة في البيت لإسعاد عائلتها بها سواء في وجبة الإفطار أو العشاء، ولذلك سوف نتعرف معاً سيدتي على طريقة عمل فطيرة الطاسة السريعة.
طريقة عمل فطيرة الطاسة
هناك الكثير من الطرق المختلفة لعمل فطيرة الطاسة، ولطن طريقة الشيف نجلاء الشرشابي تفوقت على الطرق المختلفة كلها، فهي تتميز بمذاقها الرائع وسرعة تحضيرها فهي تحتاج فقط 10 دقائق بدون فرن وبدون عجن ولا خميرة، ومن أجل تحضير الفطيرة نحتاج للمكونات التالية:
المكونات
- 2 كوب دقيق.
- ملعقة كبيرة بكينج بودر.
- 2 ملعقة صغيرة زيت.
- ملعقة صغيرة سكر.
- ذرة ملح.
- نصف كوب لبن.
- نصف كوب ماء.
- نصف كوب جبن موتزاريلا.
طريقة التحضير
- نحضر وعاء واسع وفيه نضع الدقيق والبيكنج بودر وذرة الملح ونقلبهما معاً.
- نضيف الزيت واللبن والماء ونقلب المكونات لتتجانس ثم نعجنها باليدين قليلاً حتى تتكون عجينة ملساء.
- نقوم بتقسيم العجينة لقسمين متساويين ونغطيها وتترك لمدة 10 دقائق لترتاح وتكون سهلة التشكيل.
- نحضر الجزء الأول من العجينة ونفرده بسمك متوسط، ونضع عليها الجبنة الموتزاريلا ثم نفرد الجزء الثاني من العجينة ونضعه على الجزء الأول ونحرص على غلق الأطراف جيداً.
- نحضر طاسة غير قابلة للالتصاق وتدهن بالقليل من الزيت ونرفعها على نار هادئة.
- نضع في الطاسة الفطيرة وتترك على نار هادئة لمدة 10 دقائق ثم نقلبها على الجانب الأخر لتنضج وتأخذ اللون الذهبي.
- تقدم الفطيرة وهي ساخنة وبالهناء والشفاء.