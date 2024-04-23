” ألو !! معك مصطفى الآغا من mbc” قد تكون أنت الفائز القادم في مسابقة الحلم 2024

مسابقة الحلم هي فعالية كبرى وهي تعد الأكبر في العالم العربي من حيث الجوائز المقدمة، حيث تقدمها قناة إم بي سي Mbc على برنامج صدى الملاعب الذي يقدمه الإعلامي مصطفى الأغا.

تعرف على قيمة جوائز مسابقة الحلم 2024

كما توفر المسابقة جوائز قيمة جدا تعد الأعلى بالوطن العربي حيث تصل إلى أكثر من 3.5 مليون دولار سنويا، وتشمل الجوائز المقدمة جائزة أسبوعية بمبلغ 5000 دولار أمريكي، والجائزة الشهرية بمبلغ 100 ألف دولار أمريكي، والجائزة الكبرى السنوية مبلغ مليون دولار.

جوائز أخرى استثنائية بمسابقة الحلم

بالإضافة إلى ذلك، هناك جوائز استثنائية مثل جائزة سبائك ذهبية تزن حوالي 2 كيلوجرام وتقدم خلال شهر رمضان.

كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

للمشاركة في مسابقة الحلم 2024، يجب توفر بعض الشروط الأساسية ومنها؛

يجب على المشتركين أن يكونوا من جنسية عربية وأن يجيدوا اللغة العربية بطلاقة، ويجب أن يكون عمر المشتركين 18 عاما فما أكبر.

يتطلب الاشتراك إدخال البيانات الشخصية بشكل صحيح والإجابة على جميع الأسئلة بطريقة صحيحة أثناء المشاركة في المسابقة.

وللمشاركة في مسابقة الحلم 2024، يمكن للأشخاص في مصر إرسال كلمة “دريم” أو “حلم” إلى الرقم 95458.

في المملكة العربية السعودية، يمكن الاشتراك عن طريق إرسال الكلمة ذاتها إلى الرقم 85888.

وفي الإمارات العربية المتحدة، يمكن الاشتراك عن طريق إرسال الكلمة ذاتها إلى الرقم 6070.

أما في الأردن، يمكن الاشتراك عن طريق إرسال الكلمة ذاتها إلى الرقم 98880.

في الكويت، يمكن الاشتراك عن طريق إرسال الكلمة ذاتها إلى الرقم 4141.

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