“وقتـــاش هناخد العطلة“ موعد عطلة الصيف 2024 بالجزائر وزارة التربية الوطنية

موعد عطلة الصيف 2024 بالجزائر وزارة التربية الوطنية

من المقرر أن تبدأ عطلة الصيف 2024 بالجزائر يوم السبت 4 من يوليو وذلك وفقا لما أعلنت عنه وزارة التربية الوطنية، وسيحصل الطلاب على الاجازة في هذا التاريخ بعد انتهاء كافة الاختبارات، أما العاملين بالمدارس من معلمين واداريين فسوف يحصلون على عطلة الصيف بعد هذا التاريخ حتى يتم الانتهاء من التصحيح ورصد الدرجات وغيرها من اجراءات ادارية، وستبدأ عطلتهم رسميا يوم الخميس 18 يوليو بالمنطقة الاولى والثانية أما المنطقة الثالثة فعطلة الموظفين تبدأ بها يوم الاربعاء 11 يوليو، وستنتهي عطلة الصيف مع موعد بداية العام الدراسي الجديد، حيث تستمر لفترة تصل حتى ثلاثة أشهر كاملة.

مواعيد العطلات الدراسية 2024

كشفت وزارة التربية الوطنية الجزائرية عن رزنامة العطل الدراسية للعام 2024 وهي العطل التي يحصل عليها الطلاب على مدار العام، وهي عطلة الشتاء وعطلة الربيع وعطلة الصيف وعطلة الخريف، وسنستعرض لكم فيما يلي مواعيد كل عطلة منهم :