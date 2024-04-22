وزارة العمل .. حمل كشوفات اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة في عموم المحافظات العراقية

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة التي بات ينتظرها الجميع بعد تصريح وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن الوجبة الأخيرة، حيث تعد وجبات الرعاية الاجتماعية لها أهمية كبيرة لدى جميع المشمولين بالرعاية الاجتماعية والوجبة السابعة بالأخص، فهي توفر لهم بعض احتياجاتهم في الحياة، كما تساعدهم في ظل تدهور الأحوال الاقتصادية وارتفاع الأسعار الكبير.

ومن أجل أهمية الأمر نوضح لكم من خلال موقع البديل الإخباري طريقة الاستعلام عن أسماء الشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الجديدة، كما سنبين من هم الذين تسمح لهم وزارة العمل بالانضمام إلى برامج الرعاية واستحقاق الدعم المقدم من وزارة العمل.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

تشتمل أسماء الرعاية الاجتماعية على من يعانون من الفقر أو من يعانون من أمراض مزمنة وغيرهم ممن يحتاجون إلى مساعدة، والتي قامت وزارة العمل العراقية بتقديم برنامج الرعاية الاجتماعية لهم لمساعدتهم في ظل الظروف الراهنة على توفير متطلباتهم الأساسية التي توفر لهم حياة كريمة.

كيف ابحث عن اسمي في منصة مظلتي؟

يمكنك البحث عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة من خلال منصة مظلتي باتباع الخطوات التالية:

الدخول على منصة مظلتي.

اضغط على نظام الحماية الاجتماعية.

ومن ثم اختر برامج الرعاية الاجتماعية.

أدخل البيانات المطلوبة نحو رَقَم البطاقة الذكية والاسم ورقم الهُوِيَّة وغيره.

بعد إدخال البيانات المطلوبة والتأكد من صحتها اضغط استعلام.

حمل كشوفات الوجبة الأخيرة واستعلم عن أسماء الوجبة الأخيرة.

بعد تحميل الكشوفات والاطلاع على الأسماء بذلك تتأكد من استحقاقك للدعم المقدم من وزارة العمل للشمولين ف الوجبة الأخيرة من وجبات الرعاية الاجتماعية.