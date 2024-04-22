الأرصاد الجوية العمانية تحذر من سوء حالة الطقس وسقوط أمطار رعدية على عدة محافظات في عمان

الأرصاد العمانية تحذر من سوء حالة الطقس على العديد من المناطق العمانية خلال الأيام المقبلة، كما تنصح بأخذ الحيطة واتباع تعليمات الهيئة العامة للأرصاد خلال هذه الفترة حتى لا يتم التعرض لمخاطر، هذا وقد حذرت الهيئة من احتمال حدوث العديد من الكوارث الطبيعية التي لابد أن الحذر منها، والتي نبنها من خلال الأسطر التالية.

توقعات الطقس غدا في عمان

توقعات الطقس غدا الثلاثاء في عمان تساقط أمطار رعدية متفاوتة الغزارة على جبال الحجر والمناطق المجاورة لها خلال فترة الظهيرة والمساء، وتزداد فرص هطول الأمطار الرعدية على جبال الحجر الشرقي، وعلى جبال الحجر الغربي، وعلى سواحل محافظة مسقط، وعلى محافظة جَنُوب الباطنة، وتكون الأمطار مصحوبة برياح هابطة نشطة أحيانًا، ومن المتوقع أن يكون توزيع درجات الحرارة كالتالي:

درجة الحرارة العظمى: 32 درجة مئوية (90 فهرنهايت).

درجة الحرارة الصغرى: 25 درجة مئوية (77 فهرنهايت).

الرياح: شِمالية شرقية، 10-20 كم/ساعة (6-12 ميل/ساعة).

حالة الطقس الأربعاء القادم

من المتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الغزارة على جبال الحجر والمناطق المجاورة لها خلال اليومين القادمين.

ستكون درجات الحرارة مرتفعة نسبيًا، مع رطوبة عالية، وسيكون توزيع درجات الحرارة كالتالي:

درجة الحرارة العظمى: 30 درجة مئوية (86 فهرنهايت).

درجة الحرارة الصغرى: 24 درجة مئوية (75 فهرنهايت).

الرياح: شمالية شرقية، 10-20 كم/ساعة (6-12 ميل/ساعة).

الرطوبة: 65-75%.

ما هي المناطق الأكثر عرضة لهطول الأمطار؟

من المتوقع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح شديدة على المناطق التالية:

جبال الحجر الشرقي: تشمل هذه المنطقة ولاية نزوى وولاية سمائل وولاية بهلا وولاية المصنعة.

جبال الحجر الغربي: تشمل هذه المنطقة ولاية الرستاق وولاية وادي المعاول وولاية بركاء.

سواحل محافظة مسقط: تشمل هذه المنطقة ولاية مسقط وولاية مطرح وولاية السيب.

محافظة جنوب الباطنة: تشمل هذه المنطقة ولاية السويق وولاية الخابورة وولاية المصنعة.

من الممكن أيضًا أن تتساقط أمطار رعدية في مناطق أخرى من عمان، لكن من المتوقع أن تكون هذه المناطق هي الأكثر تأثرًا.

تنصح الهيئة العامة للأرصاد الجوية بضرورة أخذ الحيطة والحذر من مخاطر الأمطار الرعدية، والتي قد تشمل على فيضانات، أو انهيارات أرضية، أو صواعق.

كما تنصح الهيئة بمتابعة آخر التحديثات من مصادر موثوقة مثل موقع الهيئة الإلكتروني أو تطبيقها على الهاتف المحمول.