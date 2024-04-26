بعد قرار مجلس الوزراء..إجازة شم النسيم كم يوم 2024؟+موعد بداية فصل الربيع رسميا..”هنطلع الصيفي خلاص”

إجازة شم النسيم كم يوم تصدرت محركات البحث بشكل كبير خلال الفترة الحالية، وذلك بالتزامن مع اقتراب بداية فصل الربيع والصيف، حيث يمنح جميع العاملين في كشافات القطاعات الخاصة والعامة إجازة بمناسبة شم النسيم أو عيد الربيع، ويتزامن عيد الربيع عقب احتفال الأقباط بمناسبة عيد القيامة، وسوف نوضح كم يوم إجازة في التالي تابعونا.

إجازة شم النسيم كم يوم

يذكر أنه من المقرر أن توافق إجازة شم النسيم في البلاد في شهر مايو، حيث أعلنت الحكومة المصرية أنه من المقرر أن يوافق الاحتفال بعيد الربيع هذا العام يوم السادس من شهر مايو الموافق السابع والعشرين من شهر شوال، وذلك وفقًا لما أعلنته الحسابات الفلكية للمعهد القومي للبحوث، ويذكر أن إجازة شم النسيم إجازة مدفوعة الأجر لجميع العاملين في الجهاز الإداري في الدولة، وذلك وفقًا لقانون العمل، ويذكر أن إجازة عيد العمال يوافق يوم الأحد الموافق الأول من مايو ويتم ترحيل الإجازة إلى يوم الخميس الموافق الثاني من مايو ليتم ضم إجازة عيد العمال وشم النسيم لتبدأ الإجازة من يوم الخميس وتنتهي يوم الاثنين الموافق السادس من مايو، أي بما يوافق خمسة أيام إجازة رسمية.

بداية فصل الربيع في مصر

وفقًا للبحوث الفلكية فإنه سوف يبدأ فصل الربيع من يوم الأربعاء الموافق 20 مارس ويستمر حتى 20 يونيو المقبل، ويشهد المناخ في فصل الربيع تقلبات في الجو ورياح الخماسين، وهي تعد رياح جنوبية شرقية محملة بالرمال تصاحبها بعض الأمطار في بعض الأوقات، كما أن رياح الخماسين ت من الرؤية في كثير من الأحيان وتحجب نور الشمس الساطعة وتكون جافة وتتميز بشدة حرارتها المرتفعة.