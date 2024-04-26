ما هو سعر الدواجن بعد الانخفاض الجديد + انتشار الدعوات لمقاطعة شراء الفراخ والأسماك واللحوم من التجار المغالين في السعر

سعر الدواجن بعد الانخفاض يبحث عنه كافة المواطنين، حيث ارتفع أسعار الدواجن بشكل كبير خلال الفترة الماضية لتصل إلى نحو 108 جنيه في الكيلو جرام الواحد، لكن أعلنت البورصة المصرية اليوم انخفاض في في أسعار الدواجن بشكل كبير، وسوف نوضح كافة المعلومات عن سعر الدواجن في التالي.

سعر الدواجن بعد الانخفاض

سجلت سعر الفراخ البيضاء اليوم الاثنين في المزرعة نحو 76 جنيه، وذلك ليصل إلى المستهلك بما يتراوح ما بين 85 إلى 88 جنيه في الكيلو، وتختلف تلك الأسعار من منطقة إلى أخرى ومن متجر إلى آخر، حيث حدد مجلس الوزراء أقصى سعر الدواجن في المزرعة 85 جنيه في المزارع، وذلك نتيجة تراجع الطلب، حيث يبلغ سعر التراجع في الأسعار إلى نحو 18 جنيه في الكيلو جرام خلال شهر واحد، وهو مبلغ كبير وهو تطبيق المبادرة الدولة لخفض الأسعار.

سعر الدواجن البلدي والساسو

سجلت سعر الدواجن البلدي والساسو تراجع كبير في الأسعار بالتتابع مع تراجع أسعار الدواجن البيضاء، وتتمثل تلك الأسعار في التالي:

تراوحت سعر الفراخ الساسو في المزرعة ما بين 83 إلى 85 جنيه لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح ما بين 95 إلى 100 جنيه.

سجلت أسعار الفراخ البلدي في المزرعة سعر 105 جنيه لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح ما بين 110 إلى 120 جنيه للكيلو.

أسعار البانية والشيش طاووق

تراجعت أسعار البانيه والشيش طاووق للمستهلك اليوم في الأسواق المصرية، وتتمثل تلك الأسعار في التالي: