طريقة عمل فطيرة بنت الصحن بطريقة جديدة أحلى من المخابز بكتير

فطيرة بنت الصحن شهية ولذيذة وطعمها حكاية وكثير من أهل اليمن يفضلون تناولها بجانب عسل النحل والشاي الساخن، وهي لذيذة وشهية وتعرف بشكلها وطعمها اللذيذ الذي لا يقاوم، ومكوناتها بسيطة نجدها في كل بيت، وسوف نتعرف من خلال هذا المقال على طريقة عمل فطيرة بنت الصحن بطريقة جديدة بخطوات بسيطة بالمنزل.

مكونات عمل فطيرة بنت الصحن

تتكون من بعض المكونات البسيطة سوف نتعرف عليها وهي كما يلي:-

نصف كيلو دقيق.

كوب ونصف من الماء.

ثلاث حبات من البيض.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من السكر.

مقدار ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة كبيرة من الزيت.

كوب سمنة مذابة.

ملعقة كبيرة من حبة البركة.

عسل نحل لتزيين.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير فطيرة بنت الصحن بطريقة جديدة بخطوات بسيطة بالمنزل وهي كالتالي:-

نحضر وعاء كبير ونضع به الدقيق، والملح، والسكر، والخميرة، ونقلبهم مع بعض جيداً. بعد ذلك نقوم بإضافة البيض للخليط ونقلب جيداً، ثم نضيف الماء بالتدريج حتى نحصل على عجينة ناعمة وطرية. نقوم بإضافة الزيت العجين ونعجن مرة أخرى حتى نحصل على عجينة ناعمة وطرية. نغطي العجين ويترك لمدة ساعة كاملة حتى يختمر ويتضاعف حجمه. نقوم بتقسيم العجين إلي أربع كرات متوسطة الحجم ونتركها جانبا حتى ترتاح.

طريقة تشكيل فطيرة بنت الصحن

نحضر صينية متوسطة الحجم وندهنها بقليل من السمنة، ثم نقوم بوضع الصينية داخل الثلاجة حتى تتماسك السمنة، بعد ذلك نخرجها من الثلاجة ونرص بها كرات العجين ونفردها جيداً حتى تلتصق الكرات ببعضها، بعد ذلك ندهن والوجه بخليط البيض ونرشه بحبة البركة، ثم نغطي الصينية ونتركها حتى يتضاعف حجمها، بعد ذلك نضعها داخل فرن مسخنة مسبقاً حتى تكتسب اللون الذهبي، نقوم بإخراجها من الفرن ونتركها حتى تبرد، بعد ذلك نقوم بوضعها على كل طاولة الطعام ونقدمها بجانب العسل الأبيض بألف هنا.