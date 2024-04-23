رسميًا.. موعد زيادة رواتب المتقاعدين بالجزائر 2024 ونسبة الزيادة الزيادة

اعلنت الحكومة الجزائرية عن زيادة رواتب التقاعد وذلك من أجل رفع مستوى المعيشة الاقتصادي من أجل توفير احتياجات المواطنين غي ظل الغلاء المعيشي العالمي، وهذا الخبر يعد من أهم الأخبار بالنسبة للمتقاعدين في الجزائر، لذلك من خلال مقالنا هذا سوف نذكر موعد زيادات في معاشات المتقاعدين، كما سنذكر كذلك خطوات الاستعلام عن زيادة معاشات المتقاعدين 2024.

موعد زيادة رواتب المتقاعدين بالجزائر

قد أعلن رئيس هيئة التقاعد خبرًا حول موعد الزيادة في المعاشات، وهو ما سنتعرف عليه فيما يلي:

إذا كان الدخل الشهري للمتقاعد يصل إلى 20 ألف دينار فإن نسبة الزيادة سوف تكون 5 بالمائة.

إذا كان الدخل الشهري للمتقاعد يقل راتبه عن 20 ألف دينار فإن نسبة الزيادة سوف تكون 4 بالمائة.

أما بالنسبة للمواطنين الذين راتبهم الشهري بين 50 ألف إلى 80 ألف دينار جزائري فسوف تصل نسبة زيادة رواتبهم إلى 3%.

أما عن المتقاعدين الذين راتبهم 80 ألف دينار جزائري فإن نسبة الزيادة الخاصة بهم سوف تكون 2 بالمائة.

حيث حرصت الحكومة الجزائرية على تنظيم الزيادة الخاصة بالمتقاعدين لتغطي الاحتياجات الخاصة بكل فئة.

خطوات الاستعلام عن زيادة معاشات المتقاعدين 2024

يمكن الاستعلام عن زيادة معاشات المتقاعدين 2024 بكل سهولة من خلال اتباع الخطوات التالية: