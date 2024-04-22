هتحمل كل القنوات بنقرة واحدة .. تردد واحد لتنزيل جميع قنوات النايل سات

نظراً لطلب الملايين من الأشخاص عن توافر تردد سحري يتم من خلاله تنزيل جميع القنوات مرة واحدة، وذلك بهدف الحصول على جودة عالية أثناء المشاهدة وعدم تقطع الإشارة والاستمتاع بمشاهدة ممتعة لجميع قنوات النايل سات، هذا التردد التي وضعته الشركة المصرية للنايل سات يسهل على المشاهدين تحديث القنوات الفضائية تلقائيا بدلاً من تحديثها يدويا كل قناة بمفردها، فيما يلي نقدم لكم التردد السحري لتنزيل كل قنوات النايل سات وخطوات تنزيل القنوات على الريسيفر.

تردد واحد لتنزيل جميع قنوات النايل سات

كثير من الأشخاص يعانون من تنزيل القنوات على النايل سات كل قناة بمفردها، لذلك نقدم لكم تردد واحد يمكنك اللجوء إليه لتنزيل جميع قنوات النايل سات، ومن خلال هذا التردد فسوف يسهل عليكم عملية تحديث القنوات الفضائية دفعة واحدة بدلًا من تحديثها يدويا لتنزيل كل قناة بمفردها حيث يحتوي القمر الصناعي نايل سات على أكثر من 1500 قناة بعضها مجاني ومشفر، فلمن يرغب في تنزيل تردد واحد يساعد في تنزيل الكثير من القنوات الفضائية المتنوعة مثل الدراما وقنوات الأطفال وقنوات الرياضة، وغيرها من القنوات المحببة لملايين المشاهدين، لذلك يكون التردد على النحو التالي:

التردد: 11000

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: عمودي

هناك تردد آخر تحديث قنوات النايل سات

التردد : 12341

معامل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

خطوات تنزيل قناة على الرسيفر

الكثير من الأشخاص يرغبون في تنزيل قنوات النايل سات على جهاز الرسيفر و يعتقد البعض أنها عملية صعبة ومعقدة تتطلب متخصص تقني لتنزيل القنوات الفضائية، ولكن من خلال اتباع مجموعة من الخطوات البسيطة يمكنك تنزيلها بكل سهولة، تتمثل في الآتي: