“جميع ترددات قنوات النايل سات 2024” أفلام ومسلسلات وبرامج ورياضة وأخبار… كل حاجة هتلاقيها!

يبحث العديد من المواطنين في الوطن العربي والخارج عن ترددات قنوات النايل سات، لكي يستطيعوا متابعة أحدث الأخبار التي تحدث في العالم في كافة المجالات المتنوعة مثل الرياضة، الدراما، الكوميدي، وذلك من خلال القنوات الفضائية التي تبث أفضل محتوى على القمر الصناعي، تتميز شركة النايل سات تغيرها كل عام لترددها من أجل أن تقدم محتوى بجودة عالية بدون تشويش أو انقطاع، لذلك يكون عليها إقبال أكثر من الأقمار الصناعية الأخرى، نظرا لكونها اكتسبت شهرة مما أدى إلى وجود بحث عليها، لذلك وفرنا لكم جميع ترددات قنوات النايل سات 2024

جميع ترددات قنوات النايل سات 2024

تكثر ترددات نايل سات، بناء على كل قناة والمحتوى الذي تقدمه سواء فن، رياضة، سياسة، اجتماع، وغيرها من القنوات الإخبارية والترفيهية، سنقدم لكم تردد كل قناة من خلال فيما يلي:

قناة الحدث اليوم

التردد: 11747.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

قناة العربية الحدث

التردد: 11834.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

قناة الشرق

التردد: 12284.

استقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

القنوات الرياضية

قناة أون سبورت

التردد: 10853.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

قناة بي إن سبروتس

التردد: 11054.

استقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

قناة بي إن سبورتس

التردد: 11054.

استقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

القنوات الترفيهية

قناة نايل دراما

التردد: 11843.

استقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

قناة نايل سينما

التردد: 11223.

استقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

قناة نايل كوميدي

التردد: 11223.

استقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

القنوات الثقافية

قناة النيل الثقافية

التردد: 11171.

استقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

قناة النيل الثقافية

التردد: 11373.

استقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

القنوات التعليمية

قناة النيل التعليمية

التردد: 11171.

استقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

قناة النيل التعليمية

التردد: 11373.

استقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

القنوات الدينية

قناة القران الكريم

التردد: 12149.

استقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

قناة الرسالة

التردد: 11295.

استقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

قناة اقرأ

التردد: 12034.

استقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

القنوات العائلية

قناة نايل لايف

التردد: 11843.

استقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

قناة النيل العائلية