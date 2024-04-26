مستني ايه علشان تقدم على شقق متشطبة بمقدم 27 ألف جنيه من وزارة الإسكان وتقسيط على 30 سنة

شقق متشطبة بمقدم 27 ألف جنيه يبحث عنها كافة المواطنين الراغبين في تملك سكن مناسب للحياة لهم ولذويهم، حيث تعمل الحكومة المصرية متمثلة في وزارة الإسكان على توفير شقق سكنية شاملة كافة المرافق والخدمات للمواطنين بسعر منخفض، ولمعرفة كيفية الحصول على شقق متشطبة ومن الإسكان الاجتماعي تابعونا.

شقق متشطبه بمقدم 27 ألف جنيه

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري التابع لوزارة الإسكان عن القيام بطرح شقق سكنية كاملة المرافق بملايين المصريين خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك لكافة الأشخاص من محدودي الدخل بمقدم يصل إلى 27 ألف جنيه مصري، وبمساحة تتراوح ما بين 75 إلى 90 متر.

شروط الحصول على شقق متشطبة بمقدم 27 ألف جنيه

توجد مجموعة من الشروط المحددة من قبل وزارة الإسكان والتي يلزم توفرها من أجل الموافقة على الحصول على الشقق السكنية، وتتمثل تلك الشروط في التالي:

أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا ولا يتجاوز عمر 51 عامًا، ولا يتجاوز عمر أصحاب المعاشات عن 75 عام كحد أقصى.

ألا يكون الشخص قد استفاد من قبل من الشقق المطروحة.

عدم امتلاك المتقدم وحدات سكنية أو عقارية أو قطع أراضي.

ألا يقل راتب الشخص عن 2700 جنيه ولا يتجاوز 7 آلاف جنيه.

المستندات المطلوبة للحصول على شقق متشطبة بمقدم 27 ألف جنيه

توجد مجموعة من المستندات التي يلزم تقديمها، وتتمثل تلك المستندات في التالي: