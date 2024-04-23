مظلتي mazalty.. اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر منصة مظلتي spa.gov.iq في كل محافظات العراق

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024، لا تزال الجهات الرسمية تعمل على قدما وساق من أجل الاعلان عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 بعد الانتهاء من أعمال فحص الطلبات المقدمة من قبل محدودي الدخل والراغبين في الحصول على راتب الرعاية الاجتماعية نظرا لظروفهم الصعبة، واليكم طريقة تحميل كشوف اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024.

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

وقد أتاحت وزارة العمل العراقية امكانية الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر موقع وزارو العمل العراقية التي تشرف على برنامج الرعاية الاجتماعية، وكذلك عبر منصة مظلتي التابعة للوزارة، حيث ستتمكن من تحميل كشوف المشمولين فور الاعلان عنها بسهولة، واليكم خطوات استخراج اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024، فقط اتبع ما يلي:

عليك في البداية الولوج إلى منصة مظلتي.

قم باختيار برنامج الرعاية الاجتماعية.

قم بالضغط على اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024.

قم باختيار رقم الوجبة السابعة المراد الاستعلام عنها.

حدد اسم المحافظة القاطن بها.

قم بادخال البيانات اللازمة والخاصة بك لاتمام الاستعلام.

اضغط بعد ذلك على استعلام.

ستظهر لك كشوف المشمولين بالرعاية والتي يمكنك تحميلها على جهازك في ثواني.

شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية

اعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية والتي تتمثل في:

يجب أن يكون المتقدم عراقي الجنسية، ومقيم بشكل دائم في العرا ق.

أن يكون المتقدم ليس لديه دخل ثابت او عاجز عن ايجاد العمل او بدون عائل.

كما يجب ان لا يكون من أصحاب العقارات او الاملاك او انشطة تجارية.

ويجب ان لا يقل العمر عن 18 عاما ولا يزيد 60 عاما بالنسبة للرجال.

ألا يقل عدد افراد اسرته عن 4 افراد.

اعزائي المواطنين المستفيدين من الضمان الاجتماعي مازلنا نتابع معكم لحظة بلحظة كل الاخبار الواردة من وزارة العمل بشأن الوجبة السابعة من الرعاية الاجتماعية، وحتي هذه اللحظة لم تعلن الوزارة موعد اعلان الاسماء والصرف.