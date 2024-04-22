هتتشبرقوا .. بشرى سارة لمستفيدي معاش تكافل وكرامة تعرف على أخر القرارات

برنامج تكافل وكرامة أحد برامج الدعم التي تقدمها الحكومة المصرية بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي بهدف توفير الحماية الاجتماعية المنشودة للفئات المخصص لها والمستحقين، على أساس هذا فقد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المعاشات المقدمة من تكافل وكرامة، و لقد تم الإعلان من قبل وزارة المالية المصرية عن قيمة الزيادة الجديدة و هي ستكون ميعاد صرفها في معاش تكافل وكرامة والتي يبلغ نسبتها 15% وقد تقترب المعاشات من 5 ملايين أسرة يصرف لها، ومن خلال مقالنا سوف نتعرف على الزيادة الجديدة في تكافل وكرامة، وكيفية الاستعلام عن زيادة معاش تكافل وكرامة.

معاش تكافل وكرامة بعد الزيادة 2024

بعد الإعلان الذي أصدرته وزارة التضامن الاجتماعي المصري بشأن زيادة المعاشات التي تتعلق تكافل وكرامة فإن الأفراد المستفيدين من هذا المعاش سوف يحصلون على مبلغ 625 جنيه بدلًا من الحصول على 500 جنيهًا، أي بمعدل زيادة 15% أما بالنسبة إلى المستفيدين الذين يحصلون على 450 جنيه منذ البداية سوف يحصلون على 562.5 جنيه عند إضافة هذه الزيادة بشكل عام.

كيفية الاستعلام عن زيادة معاش تكافل وكرامة 2024

أتاحت الوزارة الاستعلام عن زيادة معاش تكافل وكرامة من خلال اتباع مجموعة من الخطوات إلكترونيا، ويتم ذلك كالآتي:

يتم في البداية التسجيل عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

كتابة الرقم القومي الخاص بك، والضغط فوق أيقونة استطلاع.

سوف يظهر أمامك جميع التفاصيل الخاصة بالطلب.

وفي حالة رفض الطلب الخاص بك سيتم توضيح سبب الرفض الطلب في جهة الملاحظات.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة 2024

للحصول على معاش تكافل وكرامة ينبغي استيفاء كافة الشروط الآتية: