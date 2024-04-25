طلع البطاقة واستلم تحت البيت|…أسعار بطاقة الرقم القومي الجديدة على الموقع الرسمي لبوابة دعم مصر 2024

أسعار بطاقة الرقم القومي الجديدة ازداد عليها البحث من قبل الكثير من المواطنين الذين يرغبون في استخراج بطاقة الرقم القومي، وذلك عقب قيام وزارة الداخلية بالإعلان عن القيام بإضافة مجموعة من الإجراءات الجديدة عند استخراج البطاقة، ومنها إتاحة الاستخراج الإلكتروني لها، ولمعرفة أسعار البطاقة تابعونا فيما يلي.

أسعار بطاقة الرقم القومي الجديدة

أعلنت وزارة الداخلية عن أسعار بطاقة الرقم القومي الجديدة، وجاءت تلك الأسعار كما التالي:

فئة الاستمارة النموذجية التي تسلم بشكل فوري تبلغ سعرها نحو 800 جنية مصري.

فئة VIP اكسبريس من البطاقة تسلم خلال نصف ساعة وتبلغ سعر الاستمارة نحو 515 جنيه.

فئة خاصة والتي تسلم البطاقة خلال 24 ساعة وتبلغ سعر الاستمارة 175 جنيه.

فئة البطاقة العاجلة والتي تسلم البطاقة بعد مرور ثلاث أيام تبلغ سعر الاستمارة نحو 125 جنيه.

الفئة العادية والتي تسلم البطاقة بعد مرور خمسة عشر يومًا تبلغ سعر الاستمارة نحو 50 جنيه.

أماكن استخراج بطاقة الرقم القومي

حددت وزارة الداخلية الأماكن التي يسمح باستخدام بطاقة الرقم القومي منها، وهي كالآتي:

مكاتب السجل المدني المنتشرة في فروع الجمهورية.

إمكانية استخراج البطاقة نت ماكينات السجل المدني الذكية والمراكز النموذجية.

البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية وتعد من الخدمات التي تم توفيرها مؤخرًا من أجل توفير الوقت والمجهود على الأشخاص.

المولات والسيارات المتنقلة التابعة لمصلحة الأحوال المدنية.

الاتصال بالخطوط الساخنة المحددة من قبل وزارة الداخلية.

المستندات المطلوبة لاستخراج بطاقة الرقم القومي

توجد مجموعة من المستندات الرسمية التي يلزم تقديمها من أجل الموافقة على استخراج بطاقة الرقم القومي، وتتمثل تلك المستندات في التالي: