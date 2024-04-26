الفلاحين طايرين من الفرحة بالسعر..سعر أردب القمح بعد انخفاض الأسعار في الأسواق 2024 وأماكن توريد محصول القمح

سعر أردب القمح بعد انخفاض الأسعار يبحث عنه كافة المواطنين والمزارعين في الدولة، خاصة أنه نشهد الآن موسم حصاد القمح في البلاد، وقد أعلن مجلس الوزراء سعر أردب القمح الجديد لكافة المزارعين والمواطنين، وذلك خلال اجتماعه الأخير، وسوف نوضح أسعار أردب القمح فيما يلي تابعونا.

سعر أردب القمح بعد انخفاض الأسعار

حدد مجلس الوزراء المصري في اجتماعه الأخير سعر أردب القمح ليبدأ من 2000 جنيه، حيث تعمل الحكومة بذلك على دعم المزارعين، وبها يكون ارتفع سعر القمح عن العام الماضي في الأردب الواحد نحو 400 جنيه، مقارنة بما كانت عليه الأسعار خلال العام الماضي، حيث يذكر أن موسم حصاد القمح في البلاد يبدأ من منتصف شهر إبريل ويستمر حتى منتصف شهر أغسطس، وقد أشارت الحكومة المصرية أن توريد القمح يتم بشكل اختياري.

لجان تسليم القمح وبدء موسم حصاد القمح

يذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تقوم بتشكيل لجان من أجل استلام وتخزين القمح الذين تم إنتاجه وحصاده محليًا في البلاد، ولكن لا يتم نقل القمح إلى المخازن إلى بعد الحصول على تصريح من الهيئة القومية لسلامة الغذاء، كما أوضح الدكتور على المصيلحي أنه قد تم البدء الآن في موسم حصاد القمح، وقد أقرت الوزارة أنه يتم توريد القمح لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية بشكل اختياري، بالإضافة إلى القيام بتحديد أسعار شراء القمح للموردين، ولا يتم تخزين القمح في مخازن وزارة التموين إلى بعد التأكد من كافة الشروط والمواصفات التي تم اعتمادها من وزارة التموين والتجارة، مع التوضيح أن تلك الجهات مسؤولة مسؤولية كاملة عن الكميات التي تقوم بتخزينها والتي يتم تسليمها للمطاحن فيما بعد.