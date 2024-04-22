طريقة عمل بيتزا الطاسة في 10 دقائق بدون فرن عجينة هشه وسريعة ومشبعة لجوع نص الليل

تعد بيتزا الطاسة واحدة من الوصفات الغير مكلفة من ناحية الوقت أو المكونات، حيث تتطلب بيتزا الطاسة مقادير بسيطة ووقت قياسي لإعداد البيتزا الشهية التي تمتلك مكانة خاصة عند الكبار والصغار ويتم تناولها على وجبة الفطور الصباحية أو على العشاء وإعدادها للمناسبات والأعياد ميلاد وأيضاً لاستقبال الضيوف.

مقادير عمل بيتزا الطاسة

نجحت وصفة بيتزا الطاسة مع المرأة من التجربة الأولى، حيث تتمتع العجينة بقوام هش ومقرمش من الأطراف مع إضافة الحشوة المفضلة على حسب الرغبة، وفيما يلي نوضح مقادير عمل عجينة البيتزا الناجحة في الطاسة:

250 جرام من الدقيق الخاص بالمخبوزات.

80 مل ماء دافئ للعجن.

5 جرام خميرة فورية.

5 جرام سكر.

3 جرام ملح طعام.

20 جرام زيت طهي.

125 جرام من الجبن الموتزاريلا والشيدر.

60 جرام حلقات زيتون.

صلصة الطعام.

كاتشب.

حلقات من الفلفل الحلو.

لحمة مفرومة معصجة بالبصل والبهارات.

خطوات عمل بيتزا الطاسة

فيما يلي نوضح طريقة عمل اسرع بيتزا ممكنة بطعم ومذاق شهي: