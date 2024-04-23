“الوزارة اعتمدته”.. جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2024 في الجيزة والفيوم والشرقية وجميع المحافظات

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2024، قامت وزارة التربية والتعليم مؤخرا بالكشف عن جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2024 الذي يعد أحد أهم صفوف النقل، وقد اختلف جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2024 من محافظة لأخرى وفقا لكل مديرية تعليمية، ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على جدول امتحان الرابع الابتدائي في كل المحافظات.

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2024

وفقا لما ورد في جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2024، فأن ماراثون الامتحانات الخاص بتلك المرحلة سينطلق خلال أيام قليلة من الآن، حيث ستبدأ امتحانات اخر العام بشكل عام في شهر مايو القادم، على أن ترد أسئلة الامتحانات في كل مادة وفقا لما تم تدريسه على مدار الفصل الدراسي الثاني.

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني الشرقية 2024

يوم الأربعاء الموافق 8 مايو 2024 يعقد امتحان مادة اللغة العربية – امتحان مادة التربية الدينية.

يوم الخميس الموافق 9 مايو 2024 يعقد امتحان مادة العلوم من – امتحان مادة الرياضيات.

يوم السبت الموافق 11 مايو 2024 يعقد امتحان مادة الدراسات – امتحان مادة تكنولوجيا المعلومات.

يوم الأحد الموافق 12 مايو 2024 يعقد امتحان مادة اللغة الأجنبية – امتحان مادة المهارات المهنية.

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني الجيزة 2024

يوم الأربعاء الموافق 8 مايو 2024 يعقد امتحان مادة اللغة العربية، وامتحان مادة التربية الدينية.

يوم السبت الموافق 11 مايو 2024 يعقد امتحان مادة العلوم، وامتحان مادة المهارات المهنية.

يوم الإثنين الموافق 13 مايو 2024 يعقد امتحان مادة اللغة الإنجليزية، وامتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

يوم الأربعاء الموافق 15 مايو 2024 يعقد امتحان مادة الرياضيات، وامتحان مادة ICT.

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني الفيوم 2024

الخميس 9 مايو 2024: امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء.

السبت 11 مايو 2024: امتحان مادتي اللغة الإنجليزية، والتربية الدينية.

الأحد 12 مايو 2024..امتحان مادتي الرياضيات، وتكنولوجيا المعلومات.

الإثنين 13 مايو 2024: امتحان مادتي العلوم والمهارات المهنية.

الثلاثاء 14 مايو 2024: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

مازال البحث قائم بل يشتعل مع مرور الوقت على موعد امتحان الصف الرابع الابتدائي الذي قارب علينا كثيرا، ومن خلال السطور السابقة يمكنكم التعرف على موعد الامتحان.